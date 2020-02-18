روسيا تحظر دخول الصينيين إلى أراضيها خوفا من فيروس كورونا

مصدر الصورة AFP/Getty Images Image caption تقول الصين إن الأثر الاقتصادي للوباء سيكون قصير الأمد.

قررت روسيا حظر دخول الصينيين إلى أراضيها ابتداء من 20 فبراير/شباط.، حسب ما صرحت الجهات المسؤولة عن برنامج الوقاية من فيروس كورونا، بناء على قرار من رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستن.

وسيطبق الحظر على المواطنين الصينيين الذين ينوون دخول روسيا لأغراض العمل أو السياحة أو الدراسة أو لزيارة خاصة، حسب ما ورد في البيان الصادر عن الجهات المختصة.

من ناحية أخرى صرح السفير الصيني إلى الاتحاد الأوروبي الثلاثاء أن الاثر الاقتصادي لعدوى فيروس كورونا سيكون "محدودا وقصير الأمد ويمكن التعامل معه"، وأن بكين تملك الموارد اللازمة لمواجهة التبعات الاقتصادية لمواجهة الفيروس إذا لزم الأمر.

فيروس كورونا: لماذا ينجو الأطفال من الإصابة؟

فيروس كورونا: ما أحدث ما توصل إليه العلماء لعلاج المصابين به حتى الآن؟

وقال جانغ مينغ " مع تباطؤ نشاط الأعمال وانكماش الطلب على الخدمات، فإن هناك أثرا محدودا على الاقتصاد الصيني وهو قصير الأمد ويمكن التعامل معه".

وفي سياق متصل، حذّرت شركة أبل من أنها قد تعجز عن الوفاء بالعوائد المتوقعة بسبب حالة الارتباك التي نجمت عن تفشي فيروس كورونا في الصين.

وقالت شركة التكنولوجيا العملاقة إنّ عمليات الإنتاج والمبيعات تأثرت بانتشار الفيروس، مشيرة إلى وجود قيود مؤقتة على إمدادات أجهزة آيفون في جميع أنحاء العالم.

وتعدّ أبل أوّل شركة أمريكية كبرى تقول إن الفيروس سيؤثر على مواردها المالية.

ولم تكشف الشركة، التي كانت تتوقع عائدات قياسية تصل إلى 67 مليار دولار في الربع الحالي، عن قيمة التراجع المتوقع.

وجاء في بيان صادر عن أبل: "لا نتوقع أن نلبّي الإيرادات المتوقعة للربع المنتهي في مارس/آذار".

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المؤكدة في الصين 42 ألف إصابة، وتجاوز عدد الوفيات تلك التي تسبب بها مرض سارس عامي 2002 و 2003.

وبلغ عدد الوفيات على مستوى الصين جراء فيروس كورونا 1016 حالة.

وكانت السلطات الصينية قد تعرضت لانتقادات متزايدة مؤخرا بسبب طريقة معالجتها للأزمة حال انتشار الفيروس.

وهناك 500 مصاب بفيروس كورونا في 30 دولة مع ارتفاع عدد الوفيات بسبب الفيروس خارج الصين إلى أربع حالات في فرنسا وجزيرة هونغ كونغ (الصينية) والفلبين واليابان.