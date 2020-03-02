Image caption فيروس كورونا وصل عمان والكويت والبحرين والعراق

لا يزال فيروس كورونا يثير حالة من القلق في العالم منذ ظهوره أواخر العام الماضي في مدينة ووهان الصينية. العالم العربي لم يسلم من ذلك القلق، مع تزايد أعداد المصابين في عدد من الدول العربية ودول منطقة الشرق الأوسط.

وفيما يلي آخر مستجدات انتشار الفيروس في العالم العربي وبعض دول الشرق الأوسط:

ففي تونس، أعلن وزير الصحة التونسي، عبد اللطيف المكي، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد، والتي تعود لمواطن تونسي عائد من إيطاليا.

في الأردن، أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل أول إصابة لديها بفيروس كورونا لأردني قادم من إيطاليا، بينما تحفظت السلطات على شخص آخر، ووضعته قيد الحجر الصحي.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين تسجيل عشر إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين في الدولة إلى 56 حالة مؤكدة.

وفي مصر، سجلت السلطات المصرية ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا لشخص يحمل الجنسية الكندية. كانت مصر قد أعلنت يوم الخميس الماضي تماثل أول حالة أعلنت في البلاد للشفاء، وتعود لمواطن صيني. ولم تسجل أي إصابة بين مصريين.

كانت وزارة الصحة الفرنسية أعلنت قبل أيام أن ستة مواطنين فرنسيين ممن شخصت إصابتهم بالفيروس، كانوا عائدين مؤخرا من زيارة إلى مصر.

وردا على ذلك الإعلان، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن جميع أجهزة الدولة ووزارة الصحة قامت فور حصولها على المعلومات المتعلقة بالسائحين الفرنسيين "باتخاذ الإجراءات اللازمة"، ومراجعة أماكن إقامة الشخصين فى مصر، والتأكد من سلامة الأشخاص الذين كانوا مخالطين لهما، والأماكن التي زاراها.

كما غادرت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد مساء أمس الأحد إلى الصين، بتكليف من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وفي البحرين، سجلت السلطات ست إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي المصابين إلى 47 حالة. وعلقت السلطات البحرينية الدراسة لمدة أسبوعين، ودعت المواطنين إلى عدم السفر إلى دول انتشر فيها الفيروس، مثل إيران، وإيطاليا، وتايلاند، وسنغافورة، وماليزيا، وكوريا الجنوبية.

وفي العراق، كشفت وزارة الصحة والبيئة عن إصابتين جديدتين بالفيروس في العاصمة بغداد، وقالت إنهما عائدتان مؤخرا من إيران. وبذلك بلغ عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 21 حالة حتى اللحظة.

وفي الإمارات، قالت السلطات إن عدد الإصابات بالفيروس بلغ 21 حالة، منها خمس حالات تماثلت للشفاء.

وفي سلطنة عُمان، أعلنت الجهات المعنية عن تماثل حالتين مصابتين بالفيروس للشفاء من بين ست حالات إصابة. وأوضحت وزارة الصحة العمانية خضوع 2367 شخصا لإجراءات الحجر الصحي. وعلقت السلطنة رحلاتها المتجهة إلى إيطاليا.

وفي إسرائيل، تم رصد ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى عشر حالات. ووضع نحو 450 جنديا في الحجر الصحي بعد عودتهم من الخارج.

وفي لبنان، كشفت السلطات عن عشر إصابات بالفيروس لأشخاص جميعهم أجانب.

وفي تونس، وُضع سبعة أشخاص من جنسيات مختلفة شمال شرقي البلاد في العزل الصحي، خشية إصابتهم بالفيروس. وقالت السلطات إنهم وصلوا السواحل التونسية على متن ثلاثة يخوت. ولم تُسجّل أي إصابات بكورونا في البلاد حتى الآن.

وفي الجزائر، عزلت السلطات مساء أمس الأحد امرأتين تحملان فيروس كورونا، لكنهما تتمتعان بصحة جيدة، جنوبي العاصمة الجزائر، ليرتفع عدد الإصابات إلى ثلاث حالات في البلاد.

ودعت الرئاسة الجزائرية إلى "التعبئة" في جميع أنحاء البلاد من أجل مواجهة الفيروس.

مصدر الصورة AFP Image caption مسافرون يخضعون للفحص لدى عبورهم حدود العراق قادمين من إيران، في 21 فبراير/شباط 2020

وفي قطر، كشفت الفحوصات عن إصابة حالتين إضافيتين بكورونا، ليصبح إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد ثلاث حالات.

وفرضت قطر قيودا مؤقتة على دخول أراضيها لجميع القادمين من مصر، في إطار تدابير لمنع انتشار الوباء.

وفي إيران، أعلنت السلطات ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 54 حالة، وتسجيل 385 إصابة، ليبلغ إجمالي عدد المصابين 978 شخصا.

وفي المغرب، لم ترصد السلطات أي إصابة بفيروس كورونا حتى الآن.

ماذا عن باقي العالم؟

تأكَّد وجود أكثر من 85 ألف و403 حالات من فيروس كورونا الجديد في أكثر من 50 دولة حول العالم، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وتجاوز عدد من ماتوا جراء الإصابة بالفيروس في العالم 3000 شخص، وسُجلت الغالبية العظمى من حالات الإصابة والوفاة في الصين.

وسجلت أستراليا وتايلاند أمس أوّل حالة وفاة بفيروس كورونا في كلّ منهما.

وتوفي رجل أسترالي يبلغ 78 عاما بعد إصابته على متن سفينة "دايموند برنسيس" السياحية في اليابان الشهر الماضي.

وقالت تايلاند، التي سُجلت فيها 42 إصابة بالفيروس، إنّ رجلاً يبلغ 35 عاما توفّي، وأنه كان مصابا أيضا بحمّى الضنك.

وفي باريس، لم يفتح متحف اللوفر أبوابه أمس. وقال المتحف عبر موقع تويتر إنه تمّ عقد اجتماع حول وضع الصحة العامة و"لا يمكن فتح المتحف في الوقت الحالي".

وحظرت فرنسا جميع التجمّعات المغلقة لأكثر من 5000 شخص، كجزء من الجهود المبذولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وقالت إيطاليا - الدولة الأكثر تضرراً من الفيروس في أوروبا - إنها ستطبق تدابير تتكلف نحو 3.6 مليار يورو للتعامل مع الآثار الاقتصادية لتفشي الفيروس.