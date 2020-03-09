Image caption السلطات في مدينة الأقصر السياحية في مصر تخضع نزلاء الفنادق للفحوص الطبية كإجراء احترازي

سجلت أعداد المصابين بفيروس كورونا في العالم العربي زيادة جديدة، كانت أبرزها في البحرين، والإمارات، والسعودية، والأراضي الفلسطينية، وقطر، ومصر تفحص نزلاء فنادق مدينة الأقصر السياحية في إجراء احترازي.

سجلت البحرين 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الاثنين، ليبلغ إجمالي عدد المصابين في المملكة 95 حالة.

وقد أعلنت وزارة الصحة البحرينية، أمس الأحد، عن وصول عدد المتعافين من الفيروس في المملكة إلى 14 حالة.

وجددت السلطات البحرينية دعوة مواطنيها والمقيمين فيها القادمين من مصر ولبنان وإيطاليا وكوريا الجنوبية، خلال الأسبوعين الماضيين، للخضوع للفحص الطبي الخاص بفيروس كورونا.

وفي الإمارات العربية المتحدة، بلغ إجمالي عدد الإصابات 59 حالة، بعد تسجيل 14 إصابة جديدة وتعافي سبع حالات.

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم الاثنين، شفاء خمس حالات جديدة كانت مصابة بالفيروس، بعد تلقيها العلاج.

وبذلك يكون عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 12 حالة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

كما أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل أربع إصابات جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي عدد الحالات المسجلة في المملكة إلى 15 إصابة، كما تماثلت حالة واحدة للشفاء.

وفي إجراءٍ احترازي لمنع انتشار الفيروس، علقت السعودية الدراسة مؤقتا في جميع مناطق المملكة، اعتبارا من اليوم الاثنين وحتى إشعارٍ آخر.

وفرضت السعودية تعليقا مؤقتا على سفر مواطنيها والمقيمين فيها من وإلى تسع دول، بينها مصر، والإمارات، والكويت، والبحرين، ولبنان، وسوريا والعراق، في محاولة للسيطرة على الفيروس.

كما أعلنت السلطات المحلية في المملكة العربية السعودية منع تقديم الشيشة في المقاهي والمطاعم، بشكل مؤقت، للحد من فرص انتشار فيروس كورونا بين المواطنين والمقيمين في المملكة.

وسجّلت السلطة الفلسطينية 25 حالة إصابة بفيروس كورونا، بعد الإعلان عن ست حالات جديدة. وكانت السلطة قد أعلنت، مساء الخميس الماضي، إغلاق المدارس والجامعات لمدة شهر، ومنع أي تجمهر وإغلاق المناطق السياحية والدينية.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، قدمت قطر مساعدات عاجلة للشعب الفلسطيني، عبارة عن أجهزة ومعدات طبية بقيمة عشرة ملايين دولار لمواجهة كورونا.

وفي مصر، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس يوم الأحد 55 حالة، وحالة وفاة واحدة لسائح ألماني يبلغ من العمر ستين عاما.

وكانت السلطات في مصر كشفت عن 45 حالة إيجابية للفيروس على متن باخرة نيلية، بعدما تبين أن ركابها خالطوا سائحة تايوانية مصابة.

وفي إجراء احترازي، تُخضع السلطات المصرية نزلاء الفنادق والبواخر السياحية في مدينة الأقصر، جنوبي البلاد، لفحوصات طبية للتأكد من سلامتهم من الفيروس، مع السماح لأصحاب النتائج السلبية للتحليل الطبي باستكمال جولاتهم السياحية في المدينة.

وقرر رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين تعليق جميع الفعاليات التي تتطلب تجمعات كبيرة من المواطنين، حتى إشعار آخر، على أن تتولى الجهات المعنية تنفيذ القرار، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وكانت إسرائيل قد أعلنت، أمس الأحد، إغلاق حدودها مع مصر في الخامسة بتوقيت غرينتش، كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا. ويذكر أن إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس في إسرائيل بلغ 39 حالة.

وفي قطر، بلغ عدد الإصابات 18 حالة بعد تسجيل ثلاث إصابات جديدة. وأعلنت السلطات القطرية تعليق الدراسة في المدارس والجامعات في الدولة، اعتبار من الثلاثاء وحتى إشعار آخر، في إطار الإجراءات التي تهدف للحد من انتشار الفيروس.

وكانت السلطات القطرية قررت تعليق دخول القادمين مؤقتا من بعض الدول، منها الصين وإيران ومصر والعراق ولبنان.

وفي الكويت، بلغ عدد الإصابات بالفيروس 65 حالة، بعد تسجيل إصابة جديدة، بينما تماثلت حالة واحدة للشفاء.

مصدر الصورة Getty Images Image caption لم تسلم الدول العربية من فيروس كورونا

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، فإن البلاد استقبلت، أمس الأحد، وفدا من منظمة الصحة العالمية يضم استشاريين وخبراء في علم الأوبئة لتبادل الخبرات والاطلاع على الإجراءات التي تتخذها دولة الكويت للحد من انتشار الفيروس.

وفي العراق، بلغ عدد المصابين 65 حالة، وسقطت ست وفيات، بينما تعافت حالة واحدة. وفي إجراءٍ احترازي للحدّ من انتشار كورونا، أعلنت السلطات العراقية إغلاق قاعة المستثمرين في البورصة، على أن يتم التداول عن بُعد عبر المنظومة الإلكترونية، حتى الحادي والعشرين من الشهر الجاري.

وفي لبنان بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا 32 حالة. وأكدت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الاثنين، أن فيروس كورونا لا يزال في مرحلة الانتشار المحدود وليس العام.

وكانت الوزارة قد أعلنت، في وقت سابق، أن الفيروس خرج من مرحلة الاحتواء إلى مرحلة الانتشار.

كانت السلطات اللبنانية أعلنت، يوم الجمعة الماضي، عن تمديد إغلاق المؤسسات التعليمية حتى 14 مارس/آذار الجاري.

وفي الجزائر بلغ عدد المصابين بكورونا 20 حالة. ورصدت الحكومة الجزائرية، أمس الأحد، مبلغ 3,7 مليار دينار جزائري لمواجهة الفيروس.

وفي تونس، أكدت وزارة الصحة التونسية، أمس الأحد، تسجيل ثاني حالات الإصابة بالفيروس، لمواطن تونسي، يبلغ من العمر 65 عاما، كان قادما من إيطاليا.

وبحسب وكالة الأنباء التونسية، فإن السلطات في البلاد شددت على ضرورة "العزل الطوعي" لكل المسافرين القادمين من الدول التي طالها الوباء.

وفي المغرب سجلت السلطات حالتي إصابة بفيروس كورونا، بينما لم تسجل السلطات الأردنية سوى حالة إصابة واحدة بالفيروس حتى الآن.