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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الخميس عن أول حالة وفاة جرّاء الإصابة بفيروس كورونا، فضلا عن تسجيل خمس إصابات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 24 حالة مؤكدة.

كما سجل لبنان حالة وفاة ثالثة بسبب فيروس كورونا، وبلغ عدد الإصابات 68 حالة. وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن المتوفى الثالث من الفيروس أصيب بالعدوى، وكانت "مناعته ضعيفة" لإصابته بالسرطان.

وفي الكويت أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس تسجيل ثماني حالات إصابة جديدة بالفيروس، ليصبح العدد الإجمالي في البلاد 80 حالة إصابة.

وقرر مجلس الوزراء الكويتي في اجتماع استثنائي الأربعاء اعتبار الفترة من الخميس 12 مارس/آذار، وحتى يوم 26 من الشهر الجاري، عطلة رسمية في عموم البلاد.

وسجلت المملكة العربية السعودية الأربعاء 24 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة 45 حالة.

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وفي البحرين، ارتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد اليوم الخميس إلى 195 مصابا، بزيادة ست حالات إصابة عن الأربعاء.

وقد أعلنت السلطات البحرينية تجريم مخالفة إجراءات الوقاية والعزل الصحي ومعاقبة المخالفين بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار بحريني.

وقالت وزارة الصحة البحرينية إن أغلب حالات الإصابة الجديدة كانت من بين المواطنين الذين تم إجلاؤهم مؤخرا من إيران.

وتعد إيران من أكبر بلدان منطقة الشرق الأوسط تسجيلا للإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا، وقد أعلنت الخميس عن ارتفاع العدد الإجمالي لحالات الوفاة لديها إلى 429 حالة وفاة، بينما تجاوز عدد المصابين بالفيرس 10 آلاف حالة.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت الأربعاء فيروس كورونا وباء عالميا.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن فيروس كورونا يمثل تهديدا مشتركا يواجه العالم أجمع.