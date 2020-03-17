فيروس كورونا: طابعات ثلاثية الأبعاد تنقذ حياة مصابين في إيطاليا

مصدر الصورة ISINNOVA Image caption يعمل فراكاسي ورومايولي في إنتاج صمامات التنفس دون مقابل مادي

نجحت شركة للطباعة بالتقنية ثلاثية الأبعاد في تصميم وإنتاج 100 صمام تنفس، يستخدم لإسعاف الحالات الحرجة، في 24 ساعة فقط لصالح مستشفى في إيطاليا بعد نفاذ مخزونها من هذه الأدوات الطبية.

وتستخدم تلك الصمامات في توصيل أجهزة التنفس داخل غرف الرعاية المركزة للمرضى الذين يعانون من ضيق وصعوبات في التنفس.

وهناك 250 مصاب بفيروس كورونا داخل غرف الرعاية المركزة في هذه المستشفى الكائنة في مدينة بريشا الإيطالية. وصُممت هذه الصمامات ليستخدم الواحد منها ثماني ساعات فقط.

ولا تتجاوز تكلفة إنتاج الصمام يورو واحد بينما استغرق تصميم النسخة التجريبية منه ثلاث ساعات.

وسهلت الصحفية الإيطالية نونزيا فاليني الاتصال بين المستشفى والرئيس التنفيذي لشركة إيسينوفا الإيطالية لطباعة الأدوات بهذه التقنية كريستيان فراكاسي بعد اكتشافها عدم قدرة المورد الأساسي على توفير هذا النوع من الصمامات بسرعة.

وسابق رئيس الشركة الإيطالية والمهندس الميكانيكي أليساندرو رومايولي الزمن من أجل الانتهاء من تصميم هذا النوع من المعدات الطبية. وبالفعل خرجت النسخة التجريبية من الصمام إلى النور في غضون ثلاث ساعات من العمل.

مصدر الصورة ISINNOVA Image caption تستغرق طباعة الصمام الواحد حوالي ساعة نظرا لتعقيد التصميم

وقال المهندس الميكانيكي رومايولي لبي بي سي: "جربوا الصمام على أحد المرضى وأكدوا أنه يعمل بشكل جيد فهرعنا إلى المكتب وبدأنا طباعة صمامات أخرى".

وبدأ فراكاسي و رومايولي التعاون مع شركة لوناتي، إحدى الشركات المحلية للطباعة ثلاثية الأبعاد، لتلبية الطلب على هذا النوع من الصمامات الطبية لأن شركة إيسينوفا لا تمتلك سوى ست طابعات فقط في حين تستغرق الطابعة ساعة كاملة حتى تنتج صماما واحدا.

ويعمل الجميع في هذه المهمة دون مقابل، لكنهم لا يخططون لنشر التصميم.

وقال فراكاسي: "الصمام به ثقوب وأنابيب دقيقة جدا، أصغر من 0.8 ملليمتر. وليس من السهل طباعة هذه القطع".

وأضاف: "لدينا أيضا أهمية فيما يختص بتعقيم المنتج والحفاظ عليه من التلوث، لأنه منتج طبي".

كما بدأت مستشفى أخرى التواصل مع منتجي صمامات التنفس لطلب المزيد من هذا المنتج.

وتابع فراكاسي: "لم ننم منذ يومين، فنحن نحاول إنقاذ حياة الناس".