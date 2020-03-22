مصدر الصورة Getty Images Image caption يسمح بممارسة الرياضة في الخارج شرط المحافظة على مسافة تزيد عن مترين بين الأشخاص

أصدرت الحكومة البريطانية قراراً بإغلاق المقاهي والحانات والمطاعم الملاهي الليلية والمسارح ودور السينما والصالات الرياضية ومراكز الترفيه، ضمن مجموعة من الاجراءات الأخرى لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتندرج هذه الخطوات ضمن إجراءات التباعد الاجتماعي في المملكة المتحدة حيث طلب من الجميع تجنب الاتصال غير الضروري مع الآخرين، ولكن لا تزال ممارسة الرياضة في الخارج مسموحة طالما أن الأشخاص يحافظون على مسافة بينهم تزيد عن مترين (6.5 قدم).

وعقب ذلك طلب من الناس الذين يعانون أعراضا شبيهة بالأنفلونزا مثل السعال الجاف وارتفاع درجة الحرارة عزل أنفسهم لتجنب نقل العدوى للآخرين.

لماذا بات التباعد الاجتماعي ضروريا؟

يعد التباعد الاجتماعي ضروريا لأن الشخص المصاب بالعدوى ينشر عندما يسعل رذاذاً محملاً بالفيروس في الهواء. وتحدث العدوى للآخرين بسبب تنشقهم الرذاذ عن طريق التنفس، أو من لمس سطح وقع عليه الرذاذ، ثم لمس العينين أو الأنف أو الفم.

وكلما كان الوقت الذي سيقضيه الناس مع بعضهم أقل، كلما قلت فرص حدوث ذلك.

ويطلب الآن من الجميع اتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، وخاصة الذين تجاوزا السبعين من العمر، والحوامل، والبالغين المؤهلين لتلقي الجرعة المجانية من تطعيم الأنفلونزا (أصحاب الأمراض المزمنة كالسكري).

كيف نطبق التباعد الاجتماعي؟

•العمل من المنزل كلما كان ذلك متاحا

•تجنب كل التنقلات غير الضرورية والسفر غير الضروري

•الابتعاد عن الأماكن المزدحمة كالنوادي والمسارح وغيرها

•تجنب الاجتماع بالأصدقاء والأسرة قدر الإمكان

ما هو المسموح خلال التباعد الاجتماعي؟

•يمكنك الذهاب للسير أو الجري إذا حافظت على مسافة مترين عن الآخرين

•يمكنك رؤية الأسرة والأصدقاء لو كان ذلك ضروريا

•يمكنك أن تنزه كلبك

•يمكنك توفير الرعاية الأساسية لكبار السن من الأقارب والجيران ما لم تكن مصاباً بالأعراض

•يمكنك الذهاب للمتاجر لشراء الطعام ومواد البقالة

مصدر الصورة NHS Image caption رسومات توضيحية لمنع نشر والتقاط العدوى بفيروس كورونا

ما هو العزل الذاتي؟

يعني العزل الذاتي البقاء في المنزل، وعدم مغادرته لأي سبب، أي عدم الذهاب للعمل أو المدرسة أو أي مكان عام خلال هذه الفترة.

وإذا أمكن، يجب أن لا تغادر المنزل حتى لشراء طعام أو أي مواد أساسية أخرى. وإذا لم تعذر وجود من يوصل لك احتياجاتك إلى المنزل، فعليك الالتزام بعدم التواصل الاجتماعي عندما تغادر المنزل.

من الذي يجب أن يعزل نفسه ذاتيا؟

•كل شخص تظهر عليه أعراض العدوى بفيروس كورونا مثل ارتفاع الحرارة إلى 37.8 درجة أو أكثر، وسعال مستمر، وصعوبة في التنفس، وأي شخص يعيش في بيت به مع شخص لديه هذه الأعراض.

•وإذا كنت تعيش وحدك، فعليك البقاء في البيت لمدة سبعة أيام بداية من يوم ظهور الأعراض.

•وإذا كنت تعيش مع شخص آخر مصاب بالأعراض فلابد وأن يعزل جميع من يعيشون في البيت أنفسهم ذاتيا لمدة 14 يوما بداية من يوم ظهور الأعراض.

•ولو ظهرت الأعراض على أي شخص من الذين يعيشون في البيت خلال الـ 14 يوما فإنه يحتاج إلى فترة عزل إضافية مدتها 7 أيام، بصرف النظر عن المدة التي قضاها فعلا في العزل.

•ومن يعاني من الأعراض يجب أن يبقى في غرفة جيدة التهوية بنافذة يمكن فتحها والابتعاد عن الآخرين في المنزل.

•ووجهت نصيحة للناس بعدم الاتصال بالهيئة الصحية الوطنية أو 111 أو العيادة الطبية التي يتبعونها إلا إذا كانوا يشعرون بانزعاج شديد.

مصدر الصورة NHS Image caption كيف تتواصل مع الآخرين مع احترام التزام التباعد الاجتماعي

من يتوجب عليه أيضأً أن يكون قيد العزل الذاتي؟

الذين يعانون متاعب صحية خطيرة عليهم عدم الخروج من منازلهم والابتعاد عن الآخرين للحماية من الفيروس نحو 14 أسبوعا، مستخدمين عزلا خاصا وإجراءات وقائية سيتم الإعلان عنها قريبا وهؤلاء هم:

•مرضى السرطان قيد العلاج الكيماوي أو الإشعاعي

•المرضى الذين خضعوا لزرع عضو

•أصحاب الأمراض الأمراض المزمنة الشديدة

•الذين يعانون من التليف الكيسي والربو الشديد

ماذا يحدث لو كنت تعيش مع شخص أكثر عرضة للإصابة خلال فترة العزل الذاتي؟

•يجب أن تبقي على مسافة مترين على الأقل من الشخص الأكثر عرضة للإصابة (مثل الحامل، وكبار السن، ومن يعانون أمراضا مزمنة) خلال فترة العزل.

•قلل من وقت وجودك معهم في الأماكن المشتركة مثل المطبخ، وابق كل الغرف جيدة التهوية. وإن كان وضعهم يسمح لهم، فإن على هؤلاء الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة أخذ وجباتهم معهم إلى غرفهم لتناولها.

•كما أنه على الشخص الأكثر عرضة للإصابة استخدام مناشف منفصلة عن بقية المنزل. ولو أمكن، فيجب أن يستخدموا حماما منفصلا، وإذا لم يكن ذلك متاحا فيجب تنظيف الحمام قبل أن يستخدمه، وكذلك بعد استخدامه.

•وعلى الذين يعيشون مع شخص قيد العزلة الذاتية غسل أيديهم باستمرار باستخدام الماء والصابون لعشرين ثانية على الأقل، وخاصة قبل وبعد الاتصال بهم.

•وبالنسبة للمخلفات الشخصية (مثل المناديل الورقية) فيجب أن توضع في كيس المخلفات فوراً، ويوضع الكيس بدروه في كيس آخر، يحفظ جانبا لمدة 72 ساعة، قبل وضعه في صندوق القمامة الخارجي.