مصدر الصورة GETTY IMAGES Image caption لا ينصح بممارسة الجنس لشركاء جدد في هذا الوقت، بسبب احتمال انتقال الفيروس

إذا مارست الجنس، هل أصاب بفيروس كورونا؟ قد تكون فكرت في هذا الأمر ولكنك تشعر بالحرج من الاستفسار عنه.

حتى نفصل الوقائع عن الأساطير، طرحنا أسئلتك على متخصصين بالصحة.

د. ألكس جورج هو طبيب طوارئ وكان أحد المشاركين في برنامج تلفزيون الواقع " Love Island". وأليكس فوكس صحفية مختصة بالحياة الجنسية ومقدمة سابقة لبرنامج يبثه راديو بي بي سي 1.

هل من الأمان ممارسة الجنس خلال تفشي وباء كورونا؟

د. ألكس جورج: إذا كنت في علاقة... تعيش مع هذا الشخص، وتتشارك معه البيئة نفسها، فلا يوجد تغيير فيما تفعله. أما إذا ظهرت الأعراض على أحدكما، فيجب الحفاظ على التباعد الاجتماعي وأن تنعزلا حتى داخل البيت نفسه.

أليكس فوكس: إذا أصبت بالفيروس وكانت الأعراض بسيطة من المهم جدا ألا تعتقد أن شريكك سيشعر بنفس الأمر، لذا إذا شعرت بأي أعراض حاول أن تبقى بعيداً عن شريكك.

مصدر الصورة Science Photo Library

ماذا عن ممارسة الجنس مع أشخاص جدد؟

د. ألكس: بالتأكيد لا أنصح بإقامة علاقة جنسية مع شخص جديد في هذا الوقت، بسبب احتمال أن تنقل الفيروس.

أليكس فوكس: علينا ألا ننسى أيضاً، أن بعض الأشخاص الذين يحملون الفيروس لن تظهر عليهم أي أعراض. فقد تكون في حالة صحية جيدة ولكن بإمكانك أن تنقل الفيروس إلى شخص ما قد ينقله بدوره إلى شخص آخر.

قابلت شخصا ما مؤخرا وتبادلنا القبلات، ثم ظهرت عليه أعراض كورونا . ماذا أفعل؟

د. ألكس: إذا قمت بتقبيل شخص تعتقد أن لديه فيروس كورونا أو اتصلت بهذا الشخص، تأكد من أن تقوم بعزل نفسك.

انتبه جيدا وراقب الأعراض التي لديك فإذا تطورت وازدادت سوءا اطلب المساعدة الطبية فورا.

مصدر الصورة PAUL COCHRANE/JESSIE WHEALEY Image caption أجاب كل من أليكس فوكس والدكتور أليكس جورج على بعض الأسئلة حول الجنس وفيروس كورونا التي يتم البحث عنها عبر الإنترنت

أليكس فوكس: علينا أن نكون مسؤولين تجاه بعضنا، وتجاه أنفسنا في علاقاتنا. إذا ظهرت عليك أعراض كورونا وكنت على اتصال في الآونة الأخيرة بأشخاص، عليك أن تقوم بإبلاغهم. أما إذا قمت بتقبيل شخص لديه أعراض بينما تشعر أنت بأنك طبيعي، عليك أن تقوم بعزل نفسك.

لم أكن أستخدم واقياً ذكريا مع شريكي قبل فيروس كورونا، هل عليّ أن أفعل الآن؟

أليكس فوكس: تعتمد الإجابة على سبب عدم استخدامك الواقي في السابق.

إذا كنت لا تستخدم الواقي لأن كليكما أجرى فحوصات طبية، أو إذا كنت في علاقة وشريكتك تستخدم وسيلة لمنع الحمل فلا مشكلة، أما إذا كنت لا تستخدم الواقي الذكري وتعتمد على حظك إذاً من المهم جداً أن تستخدم الواقي الآن.

هل يمكن الإصابة بفيروس كورونا عبر الأعضاء التناسلية؟

د. ألكس: إذا كنت ستلمس الأعضاء الجنسية لشخص ما فمن المرجح أنك ستقوم بتقبيل هذا الشخص في الوقت ذاته ونحن نعلم أن الفيروس ينتقل عبر اللعاب.

في الأساس، إن احتمال انتقال الفيروس – من الفم إلى اليدين، إلى العضو التناسلي ثم إلى أنف أو فم شخص آخر، تزيد إمكانية الإصابة به. يجب تقليل نسبة هذا الاحتمال ومن المهم جدا ألا تكون على اتصال مع شخص لا تعيش معه.

كيف يمكنني أن أحافظ على علاقة في هذا الوقت؟ لا أريد أن أكون وحيداً الآن.

أليكس فوكس: يدفع هذا الوباء بعض الناس إلى إعادة التفكير في ماهية الحياة الجنسية الجيدة وكيفية الاستمتاع بها.

لقد سمعت عن أشخاص يكتبون قصصاً إباحية، وأشخاص يتواعدون بينما كل منهم في مكان مختلف في الحجر الصحي. إذا استخدمت خيالك قليلا ستجد طرقاً كثيرة تمكنك من التمتع بوقتٍ مغرٍ من دون أن تكون مع الآخر وجهاً لوجه.

من المهم أيضاً أن نتذكر أن بعض الأشخاص الآن، قد يكتشفون أن لديهم أو لدى شركائهم رغبات جنسية مختلفة. قد تجد نفسك في موقف حيث كنت ستخرج في مواعدة مرة واحدة في الأسبوع، وفجأةً أنت تسكن مع الآخر تحت السقف نفسه. قد تكتشف أنك تريد ممارسة الجنس في وقتٍ لا يريده شريكك والعكس. من المهم أن تتواصلا بهذا الشأن بأسلوب محترم.

العيش معاً لا يعني أنه من حقك أن تمارس الجنس متى أردت. ولأي شخص يجد نفسه مع شريك لا يمضي معه وقتاً جيّداً، لأنه يشعر بأنه مجبر على ممارسة الجنس.

هل هناك احتمال أكبر بأن أصاب بفيروس كورونا إذا كان لدي فيروس نقص المناعة؟

أليكس فوكس: لقد قام د. مايكل برادي من "تيرنس هيغينز تراست" بتقديم بعض النصائح المهمة بهذا الشأن. اذا كنت بالفعل تتلقى علاجاً لفيروس نقص المناعة، ونسبة كرات الدم البيضاء التي تحارب الفيروس جيدة فلا يمكن اعتبارك من ذوي المناعة الضعيفة ولكن في كل الأحوال انتظم في تناول الدواء واتبع القواعد نفسها مثل الآخرين مثل العزل الصحي والتباعد الاجتماعي.