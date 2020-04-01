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قال باحثون بريطانيون إن فقدان حاسة الشم أو التذوق قد يكونا من علامات الإصابة بفيروس كورونا.

وتابع فريق من الباحثين في كلية "كينغز كوليدج" في لندن، بيانات أكثر من 400 ألف شخص أبلغوا عن أعراض قد تكون لكوفيد -19، في إحدى التطبيقات.

لكن فقدان حاستي الشم والذوق هي من علامات التهابات الجهاز التنفسي الأخرى أيضاً مثل نزلات البرد.

ويقول الخبراء إن الحمى والسعال من أهم أعراض الفيروس التي يجب الانتباه إليها.

فإذا كنتَ أنت أو أي شخص تعيش معه يعاني من سعال مستمر أو ارتفاع في درجة الحرارة، فيُنصح بالبقاء في المنزل للحد من خطر انتشار الفيروس للآخرين.

ما الذي كشفته الدراسة؟

أراد الباحثون جمع المعلومات عن الأعراض المحتملة لفيروس كورونا، لمساعدة الخبراء على فهم المرض ومكافحته بشكل أفضل.

ومن ضمن أولئك الذين أبلغوا عن واحد أو أكثر من أعراض فيروس كورونا على تطبيق "Covid Symptom Tracker" الالكتروني:

53 في المئة، قالوا إنهم شعروا بالتعب والإرهاق.

29 في المئة، سعال مستمر.

28 في المئة، ضيق في التنفس.

18 في المئة، فقدان حاسة الشم أو الذوق

10.5 في المئة، أصيبوا بالحمى

ومن بين 400 ألف شخص، قام 1702 بفحص كوفيد -19، فكانت نتيجة الفحص لـ 579 منهم إيجابية و1123 سلبية.

وقال 59 في المئة من بين المصابين بالعدوى، إنهم فقدوا حاسة الشم أو الذوق.

فهل يجب إضافة فقدان حاستي الشم والذوق إلى الأعراض الرئيسية التي يجب الانتباه إليها؟

يقول الخبراء أنه لا يوجد دليل كافٍ حتى الآن.

ولم تقم منظمة الصحة العامة في إنجلترا ومنظمة الصحة العالمية بإضافتهما إلى القائمة.

وتقول " ENT UK" ، وهي الهيئة التي تمثل أخصائيي الأذن والأنف والحنجرة، أنه ليس من المستغرب أن يبلغ بعض المصابين بفيروس كورونا عن هذه الأعراض، لكنها ليست محصورة بمرض كوفيد 19.