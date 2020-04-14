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بلغ عدد مرات استخدام تطبيق "كويبي" لبث مقاطع الفيديو القصيرة 1.7 مليون مرة في الأسبوع الأول من إطلاقه، بحسب ما أعلنته مديرة الشركة ميغ ويتمان.

وتمّ إطلاق التطبيق، الذي يبث مقاطع فيديو لا يتجاوز طولها 10 دقائق، في 6 أبريل/نيسان.

ويمكن تنزيل "كويبي" على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية فقط حتى الآن. إلا أنّ الشركة قالت إنها تسرع الخطط للسماح للتطبيق بالعمل على أجهزة التلفزيون أيضاً.

قالت ويتمان، في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي"، إنها لا تعتقد أن إطلاق التطبيق قد تضرر من جائحة فيروس كورونا.

وأضافت ويتمان، التي كانت سابقاً الرئيسة التنفيذية لشركة "إتش بي" وهي الآن عضو بمجلس إدارة دروب بوكس: "اتضح أنّ الناس لديهم وقت فراغ في المنزل. ولا نعتقد أنّ ذلك يضر بنا".

وكان بعض المحللين توقعوا أن يجد "كويبي" صعوبة في جذب المستخدمين بسبب الإغلاق الذي فرضه فيروس كورونا. وكان من المتوقع أن يفضل الناس الذين يلزمون منازلهم مشاهدة مقاطع فيديو أطول يمكن مشاهدتها على أجهزة أكبر.

وتم الترويج لـ"كويبي" على أنه يقدم مقاطع فيديو "سريعة" ومثالية للاستراحات القصيرة أو التنقل.

ويبلغ طول عرض الفيديو على التطبيق 10 دقائق على الأكثر، أما الأفلام الطويلة، فتُقطَّع إلى أجزاء. والغرض من ذلك هو أن يستطيع المستخدمون مشاهدة العروض على هواتفهم المحمولة. وتسمح خاصية تسمى "تورنستايل" بعرض الفيديو بالوضع الرأسي أو الأفقي على شاشة الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

لكن الشركة تخطط لإدخال تحديث يجعل مقاطع فيديو "كويبي" قابلة للمشاهدة على الأجهزة الأكبر حجماً، وهو ما سيسهل على مجموعة من الأشخاص مشاهدة مقاطع الفيديو سوياً.

وأطلقت "كويبي" خدماتها من خلال إصدار تجريبي مجاني لمدة 90 يوماً، ما يعني أنه لم يدفع أي من المستخدمين البالغ عددهم حوالى مليوني مستخدم ثمن استخدام التطبيق حتى الآن.

وفي الولايات المتحدة وكندا، تقدم "كويبي" إصداراً يتضمن إعلانات مقابل 4.99 دولارات ونسخة خالية من الإعلانات مقابل 7.99 دولارات.

وبينما قالت الشركة إنها قررت ألا تدخل أسواقاً أخرى حتى وقت لاحق من العام، إلا أنه تم توفير نسخة خالية من الإعلانات في دول من بينها المملكة المتحدة وألمانيا.

وقالت ويتمان إنّ متوسط عمر مشتركي "كويبي" حتى الآن هو أوائل الثلاثينيات.

وكان المحللون قد توقعوا ألا يزيد عدد المشتركين عن مليون ونصف مليون مشترك إلا أنه بلغ الآن 1.7 مليون شخص. لكنّ هذا الرقم لا يزال أصغر بكثير من 10 ملايين مشترك، وهو عدد مستخدمي "ديزني بلس" في اليوم الأول لإطلاقه.

وقالت ويتمان ومؤسس "كويبي" جيفري كاتزينبرغ إنهما يريدان أن يتنافس التطبيق مع خدمات بث التلفزيون والأفلام مثل "ديزني بلس" و"نيتفليكس" ومنصات الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي مثل "يوتيوب" و"تيكتوك".بلغ عدم مرات استخدام تطبيق "كويبي" لبث مقاطع الفيديو القصيرة 1.7 مليون مرة في الأسبوع الأول من إطلاقه، بحسب ما أعلنته مديرة الشركة ميغ ويتمان.