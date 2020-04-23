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قال مسؤولون إن الفحوص التي أجريت على قطتين أليفتين في ولاية نيويورك أثبتت إصابتهما بفيروس كورونا فيما يعد أول حالتي إصابة للحيوانات الأليفة في الولايات المتحدة.

وتعاني القطتان، وهما من منطقتين مختلفين في ولاية نيويورك، من أعراض تنفسية خفيفة، لكن يُتوقع أن تتعافيا من المرض.

ويعتقد العلماء أنه من غير المحتمل أن ينقل حيوان أليف فيروس كورونا إلى الإنسان.

وسبق أن أظهرت الفحوصات إصابة سبعة أسود ونمور في حديقة برونكس للحيوان بنيويورك.

وأعلنت وزارة الزراعة ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها عن إصابة القطتين المذكورتين بأعراض فيروس كورونا يوم الأربعاء.

وظهرت أعراض بالجهاز التنفسي على إحدى القطتين الأليفتين بعدما ثبت أن صاحبها مصاب أيضا بفيروس كورونا.

ولم تظهر الاختبارات إصابة أصحاب القطة الأخرى بفيروس كورونا.

وهناك حالات محدودة، ومنعزلة تتعلق بإصابة حيوانات أليفة بأعراض فيروس كورونا، لكن القطتين الأليفتين في نيويورك هما أول حالتين تلتقطان الفيروس في الولايات المتحدة.

ولم يُصب أي من الحيوانين الأليفين بأعراض حادة متعلقة بفيروس كورونا. ويدرس العلماء أسباب ذلك.

وأوصت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بضرورة ألا يسمح أصحاب الحيوانات الأليفة لها بالتفاعل مع أشخاص آخرين أو حيوانات أخرى خارج منازلهم.