مصدر الصورة facebook Image caption تتيح غرف ميسنجر إمكانية مشاركة ما يصل إلى 50 شخصاً في مكالمة الفيديو الواحدة

أضاف فيسبوك مجموعة من ميزات مكالمات الفيديو الجديدة إلى كل من واتساب وميسنجر وتطبيقه الرئيسي، بعد زيادة الطلب على مكالمات الفيديو الاجتماعية.

وستتيح غرف ميسنجر الجديدة للأشخاص بدء محادثات فيديو جماعية يمكن أن يشارك فيها ما يصل إلى 50 شخصاً.

وقالت الشركة لـ"بي بي سي" إنها أصدرت الميزات في وقت أبكر ممّا كان مقرراً، بسبب الإغلاق الذي فرضه تفشي فيروس كورونا.

وقالت شركة فيسبوك إنها عملت مع المبرمجين لمنع الضيوف غير المرغوب فيهم من الدخول الى الدردشات.

وبينما سيتم إطلاق الميزة الجديدة لبعض المستخدمين في المملكة المتحدة يوم الجمعة، سيستغرق الأمر عدة أسابيع حتى يصل التحديث إلى جميع مستخدمي فيسبوك حول العالم.

وشهدت خدمات مكالمات الفيديو ارتفاعاً حاداً في الاستخدام خلال جائحة فيروس كورونا. وقالت فيسبوك إن مكالمات الفيديو على ميسنجر تضاعفت منذ العام الماضي، في المناطق الأكثر تأثراً بفيروس كورونا.

وشهد التطبيق المنافس "زووم" تزايداً في عدد المستخدمين بشكل يومي إلى 300 مليون في أبريل/نيسان. وتم تنزيل خدمة "هاوسبارتي"، المملوكة من قبل شركة "إيبك غايمز" التابعة لشركة "فورتنايت"، أكثر من مليوني مرة في بداية شهر مارس/آذار، حين أصدرت المدن الأمريكية الرئيسية أوامر البقاء في المنزل.

وقدمت بعض التطبيقات مثل "مايكروسوفت تيمز"، ميزات من الدرجة الأولى بشكل مجاني أثناء الجائحة.

وتم الإعلان عن ميزة غرف ميسنجر الجديدة في فيسبوك، من خلال مدوّنة كتبها الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرغ، وهي خطوة عادةً ما يستخدمها لإطلاق أكبر المنتجات.

ميزات جديدة

كما هو الحال في "هاوسبارتي"، تتيح غرف ميسنجر للأشخاص الدخول والخروج من محادثات الفيديو الجماعية أثناء فتح "الغرفة".

وقال جون هيجمان، نائب رئيس موجز الأخبار على فيسبوك، إن الشركة أرادت إعادة اختراع "الصدفة" التي تحدث في العالم المادي وهو أمر ادعى أنّ منافسي مؤتمرات الفيديو لم يفعلوه.

مضيفاً: "في العالم المادي، لديك القدرة على الالتقاء بالناس... لذا، نأمل بأن تحدث هذه الصدف في هذا المنتج".

مصدر الصورة Facebook Image caption يمكن للأشخاص "الدخول بشكل عشوائي" إلى الغرف، كما هو الحال في التطبيق المنافس هاوسبارتي

ويمكن إنشاء الغرف عبر فيسبوك أو ميسنجر، وقالت الشركة إنها تخطط لإضافة الميزة "قريباً" إلى كل من إنستغرام وواتساب وأجهزة الفيديو الخاصة بها.

وسيتمكن الأشخاص الذين ينشئون غرفة مسنجر من الاحتفاظ بغرفتهم وحظر المشاركين غير المرغوب فيهم وإرسال دعوات إلى أشخاص ليس لديهم حسابات على فايسبوك.

وسيتمكن المشاركون من استخدام فلترات الواقع المعزز وتغيير خلفياتهم أثناء اجراء الاتصال.

وسيتم وضع الغرف التي يمكن اكتشافها علناً في الجزء العلوي من موجز أخبار فايسبوك.

وتمّ اختبار الخدمة في الأرجنتين وبولندا، حيث يستخدم فايسبوك ميسنجر بكثافة. وأثناء اجراء الاختبار، كان بإمكان الغرف ضم 17 إلى 20 مشاركاً في الوقت نفسه، إلا أنّ الشركة قالت إن العدد سيرتفع إلى 50 خلال الأسابيع القادمة.

"اختراق زووم"

أقرت شركة فيسبوك بإنها تعلمت من أخطاء منافسيها عند تطويرها لمنتجها.

وعمل تطبيق "زووم" في الآونة الأخيرة على منع عمليات اختراق محادثات الفيديو عليه، وهو ما يحدث عندما يتمكن ضيوف غير مدعوين من الدخول إلى مكالمات الفيديو. وغالباً ما ان هؤلاء يصرخون أو يشاركون مواد إباحية.

قال ستيفان تين، مدير منتج ميسنجر، إنّ تجنب هذه المشكلة كان "في مقدمة أولويات" فايسبوك.

وعملت الشركة مع مبرمجين لجعل تخمين الروابط الخاصة بغرف ميسنجر صعباً على المتسللين.

وعند الإطلاق، لن يتمّ تشفير الدردشات من طرف إلى طرف. إلا أنّ تاين قال إنه يأمل في إضافة التشفير في المستقبل.

وشددت فيسبوك على أنها لن تستمع أو تراقب مكالمات الفيديو على منصاتها.

ومع ذلك، ستقوم الشركة بجمع البيانات حول متى يفتح المستخدمون غرفة ميسنجر. وقالت إنه سيتم استخدام البيانات لتحسين المنتج وتجربة المستخدمين الإجمالية على فايسبوك.

وتشمل الميزات الأخرى التي تم الإعلان عنها اليوم ما يلي: