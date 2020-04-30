ما مدى خطورة فيروس كورونا على الأشخاص المصابين بالربو؟ سؤال من ليزلي-آن من فولكيرك
ميشيل روبرتس محررة الشؤون الصحية في موقع بي بي سي
تنصح السلطات الطبية البريطانية بمواصلة استعمال أجهزة الاستنشاق التي تمنع نوبات الربو (يكون لونها بني عادة) وحسب وصفة الطبيب. وسيساعد هذا في منع مخاطر زيادة نوبة الربو جراء أي فيروس تنفسي، بما في ذلك فيروس كورونا.
واصل استعمال جهاز الاستنشاق الأزرق الذي يساعدك على التنفس في حياتك اليومية، إذا ما شعرت ببدء أعراض نوبة الربو. وإذا تصاعدت نوبة الربو لديك فثمة خطر من أنك قد تكون مصابا بفيروس كورونا.
هل أن الآخرين من ذوي الاحتياجات الخاصة الأصحاء أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا؟ سؤال من أبيغيل أيريلاند من ستوكبورت
بي بي سي نيوز فريق الشؤون الصحية
قد يكون فيروس كورونا شديد الوطأة على المسنين وأولئك الذين لديهم مشكلات صحية سابقة، كأمراض القلب والرئة أو السكري
ليس ثمة دليل على أن ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يتمتعون بصحة جيدة وليست لديهم، على سبيل المثال، مشكلات تنفسية، هم أكثر عرضة لخطر فيروس كورونا.
هل أن الاشخاص الذين كانت لديهم إصابة بذات الرئة سيواجهون أعراضا معتدلة من فيروس كورونا. سؤال من مارجي من مونتريال في كندا
بي بي سي نيوزفريق الشؤون الصحية
قد يؤدي كوفيد-19، في عدد قليل من الحالات، إلى الالتهاب الرئوي (ذات الرئة)، بشكل خاص لدى الأشخاص الذين لديهم مشكلات صحية سابقة في الرئة.
ولكن لأن هذا الفيروس جديد، لا يمتلك أي شخص مناعة ضده، سواء كان قد أصيب بذات الرئة أو أي عترة أخرى من فيروسات كورونا، مثل سارس.
لماذا تلجأ الحكومات إلى مثل هذه الإجراءات المشددة لمكافحة فيروس كورونا في وقت يبدو فيه مرض الإنفلونزا يتسبب بوفيات أكثر منه؟ سؤال من لورين سميث من هارلو
جيمس غالاغر مراسل الشؤون الصحية
إن إجراءات عزل المدن والطلب من الناس بملازمة منازلهم قد تبدو بالغة الشدة، لكن لا بديل عنها سوى السماح للفيروس بالتفشي من دون قيود.
ليس هناك لقاح حتى الآن للفيروس الجديد، في حين يتوفر مثل هذا اللقاح للفيروس المسبب للإنفلونزا، مما يجعل المسنين ومن يعانون من مشكلات صحية سابقة أكثر عرضة لخطر تأثيره.
هل يجب علي ارتداء كمامة لحماية نفسي والآخرين من الفيروس؟سؤال من آن هاردمان من رادكليف في مانشستر
بي بي سي نيوزفريق الشؤون الصحية
تراجع الحكومات حول العالم باستمرار نصيحة ارتداء الكمامات، بيد أن منظمة الصحة العالمية حاليا توصي الناس بارتدائها، إذا ظهرت عليهم أعراض فيروس كورونا، (حمى مستمرة وسعال وعطس) أو إذا كانوا يُعنون بشخص ما مصاب بفيروس كوفيد-19 أو يشك بإصابته.
قد تساعد الكمامات في حمايتك والآخرين من الإصابة، ولكن فقط عند استخدامها بشكل صحيح برفقة الإجراءات الصحية الأخرى، أمثال غسل اليدين بشكل جيد وتقليل الوقت الذي تثضيه خارج المنزل.
وتختلف المخاوف بشأن التوصيات بارتداء الكمامات بين الدول. فبعض البلدان يريد التأكد من أنه لن يواجه أزمة نفاد التجهيزات للعاملين في القطاع الصحي، بينما يرى آخرون أن ارتداء الكمامات يمنح الناس احساسا زائفا بالأمان، إذ من المرجح أنك ستلمس وجهك أكثرعندما تكون مرتديا كمامة.
تأكد من متابعتك لآخر التعليمات الإلزامية في منطقتك، ففي بعض الأماكن - أمثال بعض مناطق الأرجنتين والصين وإيطاليا والمغرب يكون ارتداء الكمامة إلزاميا عند الخروج إلى الشارع.
ماذا سأفعل إذا كنت أعيش مع شخص في حالة عزل ذاتي؟سؤال من غراهام رايت من لندن
بي بي سي نيوزفريق الشؤون الصحية
إذا كنت تعيش مع شخص ما في حالة عزل ذاتي، يجب أن تجعل اتصالك به في الحد الأدنى، وأن لا تعيش معه في الغرفة نفسها إذا كان ذلك ممكنا.
يجب أن يبقى الشخص المعزول ذاتيا في غرفة جيدة التهوية ذات نافذة يمكن فتحها. ويجب أن يكون بعيدا عن الأشخاص الآخرين في المنزل.
يجب تنظيف الصحون وأواني الأكل المشتركة بشكل جيد بعد استخدامها وكذلك الحال مع الحمام وسطوح الأشياء الأخرى في المنزل.
أنا في الشهر الخامس من الحمل وأريد أن أفهم مدى خطر الفيروس على طفلي إذا أصبت به.سؤال من إحدى قارئات موقع بي بي سي
جيمس غالاغر مراسل الشؤون الصحية
يجري العلماء بحثا لفهم تاثير كوفيد-19 على المرأة الحامل، بيد أن نتائجه ما زالت محدودة التناول.
من المعروف أن المرأة الحامل إذا ما أصيبت سينتقل الفيروس إلى الجنين أو إلى الطفل أثناء الحمل أو الولادة، ولكن حتى الآن لم يُعثرعلى الفيروس في السائل المحيط بالجنين أو في الحليب المأخوذ من صدر الأم.
وبالنسبة للحوامل، ليس ثمة دليل حاليا على أنهن عرضة لخطر كبير في أن يتعرضن لإصابة أشد من الناس الآخرين، بيد أنه يمكن أن تعاني النساء الحوامل بشكل أشد من بعض الإصابات التي تطال الجهاز التنفسي، نتيجة التغيرات في أجسامهن وأنظمتهن المناعية خلال فترة الحمل.
أنا أرضع طفلي الذي بعمر خمسة أشهر، ما الذي عليّ فعله إذا أصبت بالفيروس؟سؤال من ميف مغالودرك
جيمس غالاغر مراسل الشؤون الصحية
تنقل الأمهات الحماية من الإصابة إلى أطفالهن عبر الحليب الذي يرضعونه من صدورهن.
وإذا كان جسدك ينتج أجساما مضادة لمواجهة الإصابة، ستمرر هذه الأجسام إلى الطفل عبر الرضاعة.
وعلى الأمهات المُرضعات اتباع النصائح الموجهة للجميع لتقليل مخاطر الإصابة، كتغطية الفم عند العطس والسعال، ورمي المناديل المستعملة مباشرة في القمامة، وغسل اليدين باستمرار ومحاولة تجنب لمس العينين والأنف أو الفم بيدين غير مغسولتين.
ما مخاطر الفيروس على الأطفال؟ سؤال من لويز من لندن
بي بي سي نيوز فريق الشؤون الصحية
بشكل عام، يبدو أن الأطفال لا يتأثرون بفيروس كورونا، بناء على بيانات جُمعت من الصين وبلدان أخرى تعرضت لتفشي الفيروس.
قد يرجع ذلك إلى أنهم قادرون على التخلص من الإصابة أو قد لا تظهر عليهم أعراضها، أو إنهم يصابون فقط بإصابات معتدلة مشابه لنزلة البرد.
بيد أنه قد يكون على الأطفال الذين يعانون من مشكلات في الرئة، مثل الربو، أن يكونوا أكثر حذرا وعناية بأنفسهم.