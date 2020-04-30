فيروس كورونا: كل ما تريد معرفته عنه في إجابات على أسئلتكم

  • 30 أبريل/ نيسان 2020
شكل توضيحي للفيروس في الرئة مصدر الصورة Getty Images
Image caption يسبب فيروس كورونا، في حالات الإصابة الشديدة، الالتهاب الرئوي

أدى تفشي وباء فيروس كورونا في العالم إلى إصابة أكثر من ثلاثة ملايين شخص حتى الان، وإعلان حالة الاغلاق العام وتقييد حركة الناس في العديد من دول العالم في محاولة للحد من تفشي الفيروس.

نحاول هنا أن نجيب على عدد من أبرز ما وصلنا من أسئلة واستفسارات بشأن هذا الوباء وتأثيراته وأعراضه وطبيعة الفيروس المسبب له فضلا عن سبل الوقاية منه.

المزيد من الأسئلة والأجوبة

كل ما تريد معرفته عن فيروس كورونا

أسئلتكم

  • ما هي فيروسات كورونا؟ سؤال من كيتلين من ليدز سؤال أكثر ترددا

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    بي بي سي نيوز فريق الشؤون الصحية

    فيروس كورونا هو مرض معدٍ اكتشف في الصين في ديسمبر-كانون الأول 2019، ويتسبب به فيروس من فصيلة كورونا يدعى كوفيد-19.

    في الواقع هناك المئات من فيروسات كورونا، ينتقل معظمها بين الحيوانات وبضمنها؛ الخنازير والجمال الخفافيش والقطط، بيد أن عددا قليلا منها يصيب بعدواه البشر، من أمثال كوفيد-19.

    يتسبب بعض فيروسات كورونا بأعراض مرضية معتدلة، مثل نزلة البرد العادية. لكن كوفيد-19 من بين تلك الفيروسات التي يمكن أن تؤدي إلى أعراض مرضية أشد مثل الالتهاب الرئوي (ذات الرئة).

    معظم الأشخاص المصابين ستظهر عليهم مجرد أعراض مرضية معتدلة، قد تكون: حمى وحكة في الأطراف وسعال، ثم يتشافون من دون الحاجة إلى علاج خاص.

    الأعراض الأساسية لفيروس كورونا: ارتفاع درجة الحرارة، سعال، وصعوبة التنفس.

    بيد أن كبار السن وأولئك الذين يعانون من مشكلات صحية؛ كأمراض القلب والسكري والسرطان عرضة لخطر كبير لأن يصبحوا بأوضاع صحية حرجة.

  • بعد أن تصاب بفيروس كورونا هل ستكتسب مناعة ضد الإصابة به من جديد؟ من دينيس ميتشيل من بستر سؤال أكثر ترددا

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    بي بي سي نيوز فريق الشؤون الصحية

    عندما يتشافى الناس من الإصابة، ستمتلك أجسامهم نوعا من الذاكرة عن كيفية مقاومة الفيروس إذا تعرضوا له ثانية.

    بيد أن هذه المناعة لا تدوم لفترة طويلة أو تكون فعالة بشكل تام، ويمكن أن تقل بمرور الزمن.

    ويعتقد أنك ستكتسب مناعة بعد تشافيك من الإصابة بفيروس كورونا، لكن لا يعرف حتى الآن كم ستستمر هذه المناعة بعد إصابتك لأول مرة.

    الفيروس الجديد هو واحد من سبعة أنواع من فيروسات كورونا التي تصيب البشر.

  • ماطول  فترة حضانة فيروس كورونا؟ سؤال من جيليان غيبس

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    ميشيل روبرتس محررة الشؤون الصحية في موقع بي بي سي

    يقول العلماء إن حضانة الفيروس تستمر بمعدل خمسة أيام حتى تبدأ الأعراض بالظهور، بيد أن بعض الناس قد تظهر عليهم الأعراض قبل ذلك أو بعد ذلك بكثير.  

    تشمل بعض أعراض كوفيد-19: حرارة مرتفعة وسعال وصعوبة التنفس.

    تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن فترة الحضانة قد تستمر 14 يوما، بيد أن بعض الباحثين يقولون إنها قد تستمر حتى 24 يوما.

    إن معرفة وفهم فترة حضانة الفيروس أمر بالغ الأهمية، يعطي للأطباء والسلطات الصحية فرصة اعتماد أكثر الطرق فعالية في احتواء تفشي الفيروس والسيطرة عليه.

  • هل الإصابة بعدوى فيروس كورونا أشد من الإنفلونزا؟ سؤال من ميري فيتزباتريك من سيدني

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    ميشيل روبرتس محررة الشؤون الصحية في موقع بي بي سي

    كلا الفيروسين شديدا العدوى

    يعتقد أن المصاب بفيروس كورونا ينقل العدوى إلى شخصين آخرين أو ثلاثة أشخاص، كمعدل، أما المصاب بالإنفلونزا فينقل الإصابة ألى شخص واحد أخر فقط.

    ثمة خطوات بسيطة يمكنك اتخاذها لوقف تفشي فيروسات الإنفلونزا أو كورونا.

    • اغسل يديك بالماء والصابون باستمرار
    • تجنب لمس وجهك ما لم تكن يداك نظيفتين
    • استخدم المناديل عند السعال والعطس واحرص على رميها في سلة القمامة.

  • كم ستظل مريضا بعد تعرضك للعدوى؟ سؤال من نيتا من ميدستون

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    بي بي سي نيوز فريق الشؤون الصحية

    لدى أربعة من كل خمسة مصابين، ستكون أعراض مرض كوفيد-19 معتدلة، وتشبه قليلا أعراص الإنفلونزا

    وتشمل الأعراض: حمى وسعال جاف. وقد تشعر باعتلال الصحة لأيام قليلة، لكن يجب أن تعود إلى وضعك الطبيعي خلال أسبوع أو نحو ذلك، من بدء ظهور الأعراض عليك.

    إذا تمكن الفيروس من الاستقرار في أنسجة الرئتين قد يتسبب في صعوبة التنفس والالتهاب الرئوي. ونحو واحد من كل سبعة مصابين قد يحتاج إلى المعالجة في المستشفى.

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أوضاعي الصحية

أسئلتكم

  • ما مدى خطورة فيروس كورونا على الأشخاص المصابين بالربو؟ سؤال من ليزلي-آن من فولكيرك

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    ميشيل روبرتس محررة الشؤون الصحية في موقع بي بي سي

    تنصح السلطات الطبية البريطانية بمواصلة استعمال أجهزة الاستنشاق التي تمنع نوبات الربو (يكون لونها بني عادة) وحسب وصفة الطبيب. وسيساعد هذا في منع مخاطر زيادة نوبة الربو جراء أي فيروس تنفسي، بما في ذلك فيروس كورونا.

    واصل استعمال جهاز الاستنشاق الأزرق الذي يساعدك على التنفس في حياتك اليومية، إذا ما شعرت ببدء أعراض نوبة الربو. وإذا تصاعدت نوبة الربو لديك فثمة خطر من أنك قد تكون مصابا بفيروس كورونا.

  • هل أن الآخرين من ذوي الاحتياجات الخاصة الأصحاء أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا؟ سؤال من أبيغيل أيريلاند من ستوكبورت

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    بي بي سي نيوز فريق الشؤون الصحية

    قد يكون فيروس كورونا شديد الوطأة على المسنين وأولئك الذين لديهم مشكلات صحية سابقة، كأمراض القلب والرئة أو السكري

    ليس ثمة دليل على أن ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يتمتعون بصحة جيدة وليست لديهم، على سبيل المثال، مشكلات تنفسية، هم أكثر عرضة لخطر فيروس كورونا.

  • هل أن الاشخاص الذين كانت لديهم إصابة بذات الرئة سيواجهون أعراضا معتدلة من فيروس كورونا. سؤال من مارجي من مونتريال في كندا

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    بي بي سي نيوز فريق الشؤون الصحية

    قد يؤدي كوفيد-19، في عدد قليل من الحالات، إلى الالتهاب الرئوي (ذات الرئة)، بشكل خاص لدى الأشخاص الذين لديهم مشكلات صحية سابقة في الرئة.

    ولكن لأن هذا الفيروس جديد، لا يمتلك أي شخص مناعة ضده، سواء كان قد أصيب بذات الرئة أو أي عترة أخرى من فيروسات كورونا، مثل سارس.

    قد يتسب فيروس كورونا بالتهاب رئوي فيروسي يستدعي العلاج في المستشفى.
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حماية نفسي والآخرين

أسئلتكم

  • لماذا تلجأ الحكومات إلى مثل هذه الإجراءات المشددة لمكافحة فيروس كورونا في وقت يبدو فيه مرض الإنفلونزا يتسبب بوفيات أكثر منه؟ سؤال من لورين سميث من هارلو

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    جيمس غالاغر مراسل الشؤون الصحية

    إن إجراءات عزل المدن والطلب من الناس بملازمة منازلهم قد تبدو بالغة الشدة، لكن لا بديل عنها سوى السماح للفيروس بالتفشي من دون قيود.

    يتولى عناصر الشرطة تطبيق تعليمات إجراءات العزل.

    ليس هناك لقاح حتى الآن للفيروس الجديد، في حين يتوفر مثل هذا اللقاح للفيروس المسبب للإنفلونزا، مما يجعل المسنين ومن يعانون من مشكلات صحية سابقة أكثر عرضة لخطر تأثيره.

  • هل يجب علي ارتداء كمامة لحماية نفسي والآخرين من الفيروس؟ سؤال من آن هاردمان من رادكليف في مانشستر

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    بي بي سي نيوز فريق الشؤون الصحية

    تراجع الحكومات حول العالم باستمرار نصيحة ارتداء الكمامات، بيد أن منظمة الصحة العالمية حاليا توصي الناس بارتدائها، إذا ظهرت عليهم أعراض فيروس كورونا، (حمى مستمرة وسعال وعطس) أو إذا كانوا يُعنون بشخص ما مصاب بفيروس كوفيد-19 أو يشك بإصابته.

    قد تساعد الكمامات في حمايتك والآخرين من الإصابة، ولكن فقط عند استخدامها بشكل صحيح برفقة الإجراءات الصحية الأخرى، أمثال غسل اليدين بشكل جيد وتقليل الوقت الذي تثضيه خارج المنزل.

    وتختلف المخاوف بشأن التوصيات بارتداء الكمامات بين الدول. فبعض البلدان يريد التأكد من أنه لن يواجه أزمة نفاد التجهيزات للعاملين في القطاع الصحي، بينما يرى آخرون أن ارتداء الكمامات يمنح الناس احساسا زائفا بالأمان، إذ من المرجح أنك ستلمس وجهك أكثرعندما تكون مرتديا كمامة.

    تأكد من متابعتك لآخر التعليمات الإلزامية في منطقتك، ففي بعض الأماكن - أمثال بعض مناطق الأرجنتين والصين وإيطاليا والمغرب يكون ارتداء الكمامة إلزاميا عند الخروج إلى الشارع.

  • ماذا سأفعل إذا كنت أعيش مع شخص في حالة عزل ذاتي؟ سؤال من غراهام رايت من لندن

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    بي بي سي نيوز فريق الشؤون الصحية

    إذا كنت تعيش مع شخص ما في حالة عزل ذاتي، يجب أن تجعل اتصالك به في الحد الأدنى، وأن لا تعيش معه في الغرفة نفسها إذا كان ذلك ممكنا.

    يجب أن يبقى الشخص المعزول ذاتيا في غرفة جيدة التهوية ذات نافذة يمكن فتحها. ويجب أن يكون بعيدا عن الأشخاص الآخرين في المنزل.

    يجب تنظيف الصحون وأواني الأكل المشتركة بشكل جيد بعد استخدامها وكذلك الحال مع الحمام وسطوح الأشياء الأخرى في المنزل.

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أنا وعائلتي

أسئلتكم

  • أنا في الشهر الخامس من الحمل وأريد أن أفهم مدى خطر الفيروس على طفلي إذا أصبت به. سؤال من إحدى قارئات موقع بي بي سي

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    جيمس غالاغر مراسل الشؤون الصحية

    يجري العلماء بحثا لفهم تاثير كوفيد-19 على المرأة الحامل، بيد أن نتائجه ما زالت محدودة التناول.

    من المعروف أن المرأة الحامل إذا ما أصيبت سينتقل الفيروس إلى الجنين أو إلى الطفل أثناء الحمل أو الولادة، ولكن حتى الآن لم يُعثرعلى الفيروس في السائل المحيط بالجنين أو في الحليب المأخوذ من صدر الأم.

    وبالنسبة للحوامل، ليس ثمة دليل حاليا على أنهن عرضة لخطر كبير في أن يتعرضن لإصابة أشد من الناس الآخرين، بيد أنه يمكن أن تعاني النساء الحوامل بشكل أشد من بعض الإصابات التي تطال الجهاز التنفسي، نتيجة التغيرات في أجسامهن وأنظمتهن المناعية خلال فترة الحمل.

  • أنا أرضع طفلي الذي بعمر خمسة أشهر، ما الذي عليّ فعله إذا أصبت بالفيروس؟ سؤال من ميف مغالودرك

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    جيمس غالاغر مراسل الشؤون الصحية

    تنقل الأمهات الحماية من الإصابة إلى أطفالهن عبر الحليب الذي يرضعونه من صدورهن.

    وإذا كان جسدك ينتج أجساما مضادة لمواجهة الإصابة، ستمرر هذه الأجسام إلى الطفل عبر الرضاعة.

    وعلى الأمهات المُرضعات اتباع النصائح الموجهة للجميع لتقليل مخاطر الإصابة، كتغطية الفم عند العطس والسعال، ورمي المناديل المستعملة مباشرة في القمامة، وغسل اليدين باستمرار ومحاولة تجنب لمس العينين والأنف أو الفم بيدين غير مغسولتين.

  • ما مخاطر الفيروس على الأطفال؟ سؤال من لويز من لندن

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    بي بي سي نيوز فريق الشؤون الصحية

    بشكل عام، يبدو أن الأطفال لا يتأثرون بفيروس كورونا، بناء على بيانات جُمعت من الصين وبلدان أخرى تعرضت لتفشي الفيروس.

    قد يرجع ذلك إلى أنهم قادرون على التخلص من الإصابة أو قد لا تظهر عليهم أعراضها، أو إنهم يصابون فقط بإصابات معتدلة مشابه لنزلة البرد.

    بيد أنه قد يكون على الأطفال الذين يعانون من مشكلات في الرئة، مثل الربو، أن يكونوا أكثر حذرا وعناية بأنفسهم.

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