فيروس كورونا هو مرض معدٍ اكتشف في الصين في ديسمبر-كانون الأول 2019، ويتسبب به فيروس من فصيلة كورونا يدعى كوفيد-19.

في الواقع هناك المئات من فيروسات كورونا، ينتقل معظمها بين الحيوانات وبضمنها؛ الخنازير والجمال الخفافيش والقطط، بيد أن عددا قليلا منها يصيب بعدواه البشر، من أمثال كوفيد-19.

يتسبب بعض فيروسات كورونا بأعراض مرضية معتدلة، مثل نزلة البرد العادية. لكن كوفيد-19 من بين تلك الفيروسات التي يمكن أن تؤدي إلى أعراض مرضية أشد مثل الالتهاب الرئوي (ذات الرئة).

معظم الأشخاص المصابين ستظهر عليهم مجرد أعراض مرضية معتدلة، قد تكون: حمى وحكة في الأطراف وسعال، ثم يتشافون من دون الحاجة إلى علاج خاص.

بيد أن كبار السن وأولئك الذين يعانون من مشكلات صحية؛ كأمراض القلب والسكري والسرطان عرضة لخطر كبير لأن يصبحوا بأوضاع صحية حرجة.