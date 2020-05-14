فيروس كورونا: كل ما تريد معرفته عن التعابير العلمية لوصف الوباء في نموذج تفاعلي
- 14 مايو/ أيار 2020
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توفي نحو 300 ألف شخص في شتى أنحاء العالم جراء إصابتهم بفيروس كورونا، وسجل أكثر من 4.3 مليون حالة إصابة في العالم.
وبات الحديث عن الوباء والفيروس المسبب له مهيمنا على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وفي مختلف الأوساط العلمية والشعبية.
نحاول هنا أن نقدم لكم نموذجا تفاعليا يعرفكم بأبرز التعريفات المتعلقة بالمرض والفيروس المسبب له وتأثيراته وأعراضه وسبل الوقاية منه.
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مترجم خاص بفيروس كورونا
ماذا تعني كل هذه المصطلحاتعودة إلى القصة الرئيسية
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فحص الأجسام المناعية
فحص طبي يمكن أن يكشف عن أن شخصا قد أصيب بفيروس كورونا ولديه الآن بعض المناعة ضده. يشخص الفحص الأجسام المناعية في الدم التي أنتجها الجسم لمقاومة المرض.
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حامل بدون أعراض ظاهرة
هوالشخص الذي أصيب بالمرض ولكن دون أن تظهرعليه أي من الأعراض التي يتسبب بها. بعض الدراسات تشير إلى أن بعض الأشخاص يحملون فيروس كورونا ولكن لا يظهرون الأعراض المعتادة المرافقة له، مثل السعال المستمر والحرارة المرتفعة.
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فيروس كورونا
واحد من مجموعة من الفيروسات التي يمكن أن تتسبب في أعراض مرضية معتدلة لدى البشر والحيوانات. ويجتاح فيروس كورونا حاليا العالم متسببا بمرض كوفيد-19. وتنجم نزلة البرد العادية والإنفلونزا عن أنواع أخرى من فيروسات كورونا.
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كوفيد-19
مرض يتسبب به أحد انواع فيروسات كورونا وقد شخص هذا الفيروس عند تفشي المرض في مدينة ووهان الصينية أواخر عام 2019. يؤثر الفيروس بالدرجة الأساس في الرئتين والجهاز التنفسي.
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مساواة سطح ذروة المنحنى البياني
لإبطاء معدل تفشي الفيروس، يجب أن تُخفض ذروة المنحنى البياني لكي يكون (مسطحا) وليس في صورة منحنى حاد يمثل ارتفاعا شديدا في حالات الإصابة عند رسمه في الجدول البياني، ولمنع الارتفاع العالي جدا في حالات الإصابة بشكل يطغى بعبئه على الخدمات الصحية.
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إنفلونزا
مرض يتسبب به عادة فيروس يصيب البشر والحيوانات، ويتفشى كوباء موسمي.
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مناعة القطيع
عندما يتباطئ تفشي المرض إثرتعرض نسبة كبيرة كافية من السكان له. ( وحمل جزء كبير منهم لمناعة ضده).
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محصن مناعيا
الشخص الذي يمكن لجسمه الصمود ومقاومة المرض يقال عنه إنه يحمل مناعة أو محصن ضده. ويعتقد أن الشخص الذي يتعافى من الإصابة بفيروس كورونا، كوفيد-19 على سبيل المثال، لا يمكن أن يصاب به ثانية لفترة زمنية محددة.
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فترة الحضانة
هي الفترة بين الإصابة بالفيروس وظهور أعراض المرض عليه.
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إغلاق
يعني وضع قيود على الحركة والحياة اليومية، حيث تغلق المرافق العامة ويُطلب من الناس ملازمة بيوتهم. وقد فرض هذا الإغلاق في عدد من البلدان كجزء من الجهود الحثيثة والتدابير الجذرية المبذولة للسيطرة على تفشي فيروس كورونا.
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تفشي
انتشار حالات متعددة للاصابة بالمرض بشكل سريع جدا، في مجموعة أماكن متقاربة حول بؤرة المرض أو مختلفة.
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وباء عالمي
هو تفشي مرض خطير معدٍ بسرعة كبيرة في عدد من البلدان في الوقت ذاته.
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حجر صحي
عزل الأشخاص الذين تعرضوا لمرض معدٍ لمنع تفشيه وإصابة الآخرين.
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سارس
متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد، ويتسبب بها أحد أنواع فيروس كورونا ظهر في آسيا في عام 2003.
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عزل ذاتي
يعني البقاء داحل المنزل وتجنب أي اتصال مباشر مع الناس الأخرين بهدف منع تفشي المرض.
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تباعد اجتماعي
ويعني الابتعاد عن الناس الآخرين من أجل تقليل مستوى انتقال الفيروس وتفشي المرض. ونصحت الحكومات الناس بتجنب رؤية الأصدقاء والأقارب باستثناء من يعيشون معهم تحت سقف واحد، فضلا عن العمل من المنزل إذا كان ذلك ممكنا لتجنب استخدام وسائط النقل العام.
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حالة طوارئ
إجراءات تتخذها الحكومة لتقييد حركة الحياة اليومية، خلال تعاملها مع أزمة ما. وقد يشمل ذلك إغلاق المدارس وأماكن العمل، وتقييد حركة الناس وحتى نشر قوات مسلحة لفرض تعزيز خدمات الطوارئ المعتادة.
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أعراض
أي علامات تدل على المرض، تنجم عن محاولة النظام المناعي للجسم مقاومة الإصابة. والأعراض الرئيسية لفيروس كورونا هي: الحمى والسعال الجاف وصعوبة التنفس.
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لقاح
هي نوع من التحصين للجسم بجعله يُنتج أجساما مناعية مضادة تقاوم المرض وتُعطي الجسم مناعة ضد أي إصابة أخرى.
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جهاز تنفس اصطناعي
هو جهاز يُستخدم لإجراء عملية تنفس اصطناعي للجسم عندما يتسبب المرض بعجز في عمل الرئتين
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فيروس
هو عامل بالغ الصغر قادر على استنساخ نفسه والتكاثر داخل الخلايا الحية لأي كائن. وتتسبب الفيروسات في موت هذه الخلايا وتعترض العمليات الكيميائية الاعتيادية التي يقوم بها الجسم، ما يتسبب بمرضه.
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ماذا تعني كل هذه المصطلحات