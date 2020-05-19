مصدر الصورة FACEBOOK Image caption سيتم دمج ميزة التسوق في نهاية المطاف مع البث المباشر

أصبح بإمكان حوالى مليون شركة في المملكة المتحدة وحول العالم إنشاء متجر واحد عبر الإنترنت لبيع منتجاتهم من دون رسوم على فيسبوك وإنستغرام.

وتم تطبيق المرحلة الأولية من طرح متاجر فيسبوك بسبب كوفيد-19.

وستظهر المتاجر على صفحات الأعمال وصفحات انستاغرام ومن خلال الإعلانات المستهدفة.

وتقدم فيسبوك بالفعل خدمة دون رسوم مقابل الإعلانات الشخصية.

وقالت ليلى أمجادي من فيسبوك: "إن السوق أكبر من المعتاد لمجرد أننا نريد التأكد من أننا نعمل بسرعة لتقديم هذه الأدوات للعديد من الشركات أينما كانت، وإن كانت كبيرة أو صغيرة، لمساعدتها على استمرار عملها خلال هذه الفترة".

وقال جورج لي مدير إنتاج في فيسبوك، إنّ الفكرة كانت طور الإعداد منذ نصف عام على الأقل.

وأضاف: "من الواضح أنه وبسبب الوضع الحالي، قمنا بتسريع الكثير من جهودنا".

وأشار قائلا "نحن في وضع فريد لنكون قادرين على المساهمة في بقاء مجموعة من هذه الشركات واستمرارها في العمل."

وستظهر ميزة التسوق أيضاً في نهاية المطاف على واتساب وتطبيقات المراسلة الأخرى التابعة للشركة وستتكامل أيضاً مع البث المباشر.

وقالت أمجادي إنه بالنسبة إلى مستخدمي فيسبوك العاديين "ستكون هذه تجربة سلسة حقاً". وأضافت: "يمكنك التعمق أكثر في التجربة الآن من دون الحاجة إلى مغادرة التطبيق."

إذ بمجرد أن يقرر المشتري رغبته في دفع المال، سيتم توجيهه في العادة إلى موقع الشركة على الإنترنت لإتمام المعاملة.

مصدر الصورة FACEBOOK Image caption يمكن أن تشكل متاجر فيسبوك تحديًا لـ "اي باي"و "ايتسي" والأسواق عبر الإنترنت التي تفرض رسوماً

وفي حال حصول مشاكل أو أراد المشتري طرح الأسئلة، فيمكنه القيام بذلك من خلال رسائل فيسبوك مسنجر أو واتساب أو انستاغرام دايركت، وبعضها تستخدم الآن من قبل بعض الشركات لهذا الغرض.

ويعد الطرح جزءاً من مجموعة أوسع من التغييرات المخطط لها للتسوق عبر منتجات فيسبوك، بما في ذلك:

ٍ برنامج مكافأة العملاء الذي سيقدم أشياء مثل نقاط يمكن جمعها على فيسبوك.

. زر خاص بالشراء، حيث سيتم عرض المنتجات والعلامات التجارية على شريط التنقل الرئيسي في انستاغرام.

وقال أنتوني ها، وهو كاتب بارز في موقع أخبار التكنولوجيا تيك كرانتش، إنّ الإغلاق الذي تسببت به الجائحة جاء في صالح فيسبوك.

وقال "في النهاية، إذا قام متجرك المفضل بتغيير ساعات عمله، أو تحول إلى التوصيل عبر الإنترنت أو الاستلام من نقطة معينة، فمن شبه المؤكد أن المتاجر قامت بالإعلان عن ذلك على فيسبوك أو انستغرام".

وأضاف: "لذا فمن المنطقي بالنسبة لفيسبوك أن يجعل عملية الشراء سهلة قدر الإمكان من هذه المتاجر".

مشيراً الى انّه "من وجهة نظر تجارية، فإنّ الهدف الواضح هو جذب فيسبوك لمزيد من الإعلانات".

إلا انه اضاف: "ولكن من الجدير بالذكر أيضاً أنّ التداعيات الاقتصادية للوباء من المحتمل أن تفشل العديد من الشركات الصغيرة - بما في ذلك تلك التي تنشر وتعلن على فيسبوك. ولذلك فإنّ لدى فيسبوك مصلحة في مساعدة تلك الشركات على البقاء بأي طريقة ممكنة".