مصدر الصورة EPA Image caption ترامب اتهم فيها تويتر بـ"خنق حرية التعبير".

نشب خلاف بين موقع تويتر والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد تحذير عملاق التواصل بشأن مدى صحة المعلومات الواردة في إحدى تغريداته.

وغرد الرئيس ترامب عبر حسابه بالموقع قائلا: "ليس هناك أي احتمال (صفر!) في ألا ينطوي الاقتراع عبر البريد على احتيال كبير"، وحذر من احتمال وقوع "تزوير".

وفي سابقة من نوعها، وضع تويتر علامة تحذير أسفل التغريدة ومع أخرى لاحقة بموجب سياسته الجديدة حول مكافحة المعلومات المضللة.

ويظهر إشعار تويتر علامة تعجب زرقاء تحت تغريدة ترامب، مقترحاً على القراء "الحصول على الوقائع حول الاقتراع عبر البريد".

مصدر الصورة Twitter

لكن ترامب رد بتغريدة جديدة اتهم فيها الموقع بـ"خنق حرية التعبير".

وقام ترامب مؤخراً بالعديد من الادعاءات غير المثبتة حول عملية الاقتراع عبر البريد.

وتعهد تويتر في وقت سابق بزيادة علامات التحذير تحت المعلومات المزيفة أو المضللة التي تنشر عبر موقعه، لكنه كان بطيئا في اتخاذ أي خطوات بحق ما ينشره الرئيس الأمريكي.

وقام الموقع بتحديث سياساته بشأن علامات التحذير في وقت مبكر من هذا الشهر.

لكن ترامب اتهم تويتر بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال إن الموقع "يخنق حرية التعبير، وبصفته رئيسا (للولايات المتحدة) فإنه لن يسمح بذلك".

وتأتي هذه التطورات في أعقاب رفض تويتر إزالة تعليق لترامب بشأن وفاة لوري كلاوسوتيس في عام 2001.

وقد غرد الرئيس برسائل تروج لنظرية المؤامرة القائلة إن مذيع "أم أس أن بي سي" جو سكاربورو قتل كلاوسوتيس.

وقد طلب زوج الراحلة تيموثي كلاوسوتيس من تويتر إزالة هذه التغريدات.

ورفضت الشركة حذف هذه التغريدات، ولكنها قالت لكلاوسوتيس إنها "آسفة بشدة" بشأن الألم الذي سببته تصريحات الرئيس.