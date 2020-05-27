مصدر الصورة Getty Images Image caption ترامب يتهم تويتر بالتدخل في الانتخابات الأمريكية

وسم موقع تويتر إحدى تغريدات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لأول مرة بعلامة تحذير تدعو القراء إلى تدقيق المعلومات الوادرة فيها.

وكان الرئيس ترامب غرد عبر حسابه في الموقع قائلا: "ليس هناك أي احتمال (صفر!) في ألا يكون الاقتراع عبر البريد (في الانتخابات) سوى احتيال بشكل كبير"؛ في تحذير واضح من احتمال وقوع "تزوير" لعمليات الاقتراع عبر البريد.

وفي سابقة من نوعها، وضع تويتر علامة تحذير أسفل التغريدة والصفحة المرافقة لها تصف تلك المزاعم بأنها "غير مؤكدة".

وقد رد الرئيس بتغريدة أخرى واصفا موقع عملاق التواصل الاجتماعي بأنه "يضيق الخناق كليا على حرية التعبير".

وظل موقع تويتر، لسنوات، يتعرض لانتقادات تصفه بأنه لا يتخذ فعلا بشأن تغريدات الرئيس ترامب المثيرة للجدل، والتي تتضمن هجمات شخصية على سياسيين منافسين ونشر معلومات تندرج ضمن نظريات المؤامرة.

مصدر الصورة Twitter

وشرع الموقع هذا الشهر باعتماد سياسة جديدة بشأن المعلومات المضللة وسط أزمة تفشي وباء فيروس كورونا.

بيد أن المنشورات الأخيرة التي روج ترامب (الذي يمتلك أكثر من 80 مليون متابع على تويتر) فيها لنظرية مؤامرة بشأن وفاة لوري كلاوسوتيس (التي كانت تعمل مساعدة سياسية برلمانية) في عام 2001، وتعرضت (تغريداته) لانتقادات كثيرة ومن شخصيات رفيعة، لم تتلق نفس المعاملة.

ماذا يقول موقع تويتر عن منشورات ترامب؟

تظهر العلامة التي وضعها الموقع على تغريدة ترامب علامة استفهام زرقاء مع رابط يقترح على القراء "أن يحصلوا على حقائق بشأن عملية الاقتراع عبر البريد".

ويقود الرابط القراء إلى صفحة توصف فيها تغريدة ترامب بأنها "غير مؤكدة"، مستشهدا بتقارير من سي أن أن وواشنطن بوست ووسائل إعلام أخرى.

ويضع تفشي الوباء ضغطا على الولايات الأمريكية لتوسيع استخدام الاقتراع عبر البريد، لأن الناس قلقون من احتمال تعرضهم للعدوى في محطات الاقتراع.

وكتب موقع تويتر تحت لافتة:"ما تحتاج لمعرفته" أن ترامب "قدم زعما كاذبا بأن الاقتراع عبر البريد سيؤدي إلى 'انتخابات مزورة'".

وأضاف: "يقول مدققو الحقائق إنه ليس ثمة دليل على أن الاقتراع عبر البريد يرتبط باحتيال انتخابي".

وتعهدت الشركة في وقت سابق بزيادة علامات التحذير بشأن المعلومات المزيفة أو المضللة التي تنشر عبر موقعها، لكنها كانت بطيئة في اتخاذ أي خطوات بحق ما ينشره الرئيس الأمريكي.

ونشر ترامب الزعم نفسه عن الاقتراع عبر البريد على موقع فيسبوك، لكنه لم يتعرض فيه إلى تدقيق حقائق من الموقع.

ما رد ترامب؟

اتهم ترامب تويتر بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني، قائلا إن الموقع "يضيق الخناق كليا على حرية التعبير، وبصفته رئيسا (للولايات المتحدة) فإنه لن يسمح بذلك".

مصدر الصورة ZUMA Press / Alamy Stock Photo Image caption عادة ما يستخدم ترامب منصة تويتر لتحشيد الدعم من أتباعه

ويعد ترامب، الذي يمتلك نحو 52 ألف تغريدة حاليا تحت اسمه، أحد المغردين البارزين في موقع تويتر؛ الذي يعتمد على منصته في نشر وجهات نظره وإيصالها إلى الملايين من الناس.

وقد استخدم هذه المنصة لشن هجمات على خصومه، التي طالت مدى واسعا يمتد من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ - أون حتى خصومه السياسيين داخل الولايات المتحدة.

وفي عام 2017 ، استخدم تغريدات استهدفت عمدة لندن صديق خان، وبدت "مضادة للإسلام" لخدمة أهداف سياسية محلية للتحذير ضد الهجرة، بحسب مراسل بي بي سي في امريكا الشمالية أنتوني زاكر.

أول اختبار لسياسة تويتر الجديدة

تحليل: مراسلة شؤون التكنولوجيا في بي بي سي، زوي توماس

استخدم الرئيس ترامب تويتر منصةً للمشاجرات مع سياسيين أو مشاهير أخرين. ولكنه هذه المرة قد يكون في شجار مع المنصة نفسها (موقع تويتر).

وزعم ترامب في تغريدة كتبها على تويتر، في أعقاب قرار الشركة التي تدير الموقع وسم تغريداته بأنها مضللة، أن الشركة تضيق الخناق على حرية التعبير وإنه لن يسمح بذلك. بيد أن تويتر كشركة خاصة تحاول أن تفرض قوانينها الخاصة لما يجري على منصتها.

بيد أن المشكلة بالنسبة للعديدين أن الشركة لم تكن حتى الثلاثاء الماضي تفرض قوانينها عندما يتعلق الأمر بالرئيس الأمريكي أو زعماء العالم الآخرين.

وليست هذه المرة الأولى التي يوجه فيها الرئيس ترامب اتهامات لتويتر، يقول البعض أنها لو جاءت من أشخاص أقل سلطة لتعرضوا للحظر من الموقع.

بيد أن تعليقات ترامب الطنانة هي جزء مما يجذب متابعيه إلى الموقع في المقام الأول. ولا تريد الشركة خسرانهم.

وتنظر الشركة إلى نظام وضع وسم أو علامة تحذير بوصفه نوعا من التوازن بين السماح لمستخدمي تويتر؛ ومن بينهم الرئيس ليقولوا ما يشاؤون، وتوفير الحماية للقراء ضد المزاعم والمعلومات المضللة في الوقت نفسه. وقد استخدمت هذه الاستراتيجية في الغالب مع التغريدات المتعلقة بكوفيد-19.

ولكن مع اقتراب الانتخابات الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني، ينبغي أن تتوقع شركة تويتر العديد من المنشورات الأخرى التي من المحتمل أن تحمل معلومات مضللة؛ الأمر الذي يعني أن ما حدث قد يكون مجرد أول اختبار لفرض خطط الشركة الجديدة.

ما هي عملية الاقتراع عبر البريد؟

إنها أوراق اقتراع انتخابية ترسل بالبريد للناخبين ليعيدوها بالطريقة نفسها بعد التصويت لمرشحيهم فيها.

وفي استطلاع رأي أجراه مركز بيو للأبحاث، قال 66 في المئة من الأمريكيين إنهم لا يفضلون الذهاب الى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم خلال فترة تفشي وباء فيروس كورونا.

ومثل هذه المخاوف ضاعفت الضغط على الولايات لتوسيع إتاحة عمليات الاقتراع عبر البريد لكل الناخبين، كي يقللوا من مخاطر تعرضهم للعدوى عبر الاتصال المباشر مع الآخرين خلال عملية الاقتراع.

مصدر الصورة Reuters

وفي حين تقدم الولايات كلها بعض أشكال الاقتراع عن بعد، تختلف الاشتراطات بشأن الأشخاص الذين يحق لهم ذلك بينها بشكل كبير.

وتُجري خمس ولايات أمريكية غربية ، بضمنها واشنطن وأوريغون وكولورادو، انتخاباتها من خلال الاقتراع عبر البريد بشكل كلي.

وتقدم ولايات أخرى، مثل كاليفورنيا، الاقتراع عبر البريد لمن يطلبه.

وتشترط ولايات أخرى ، 17 ولاية، أن يقدم الناخبون مبررات مقنعة بشأن عدم قدرتهم على الحضورشخصيا إلى مراكز الاقتراع، كي يحصلوا على حق الاقتراع غيابيا، عبر البريد.

تويتر يرفض حذف "أكاذيب مروعة"

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب قرار تويتر بعدم حذف تعليق الرئيس ترامب بشأن وفاة لوري كلاوسوتيس في عام 2001.

مصدر الصورة Reuters Image caption طلب تيموثي كلاوسوتيس من تويتر إزالة تغريدات ترامب بشأن وفاة زوجته، واصفا إياها بأنها تحتوي على "أكاذيب مروعة"

وكان الرئيس قد غرد عدة مرات مروجا لنظرية مؤامرة عن أن كلاوسوتيس قد قتلت على يد مذيع شبكة "أم أس أن بي سي" جو سكاربورو.

وقد طلب زوج الراحلة تيموثي كلاوسوتيس من تويتر إزالة هذه التغريدات، واصفا إياها بأنها تحتوي على "أكاذيب مروعة".

ورفضت الشركة حذف هذه التغريدات، ولكنها قالت للزوج إنها "آسفة بشدة" بشأن الألم الذي سببته له تصريحات الرئيس. لكنها وصفت تغريدته بأنها لا تنتهك سياسات الموقع.