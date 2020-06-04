مصدر الصورة Reuters Image caption أسهم شركة سناب تراجعت بنسبة 2.4٪ بعد الإعلان إجراءاتها بحق منشورات ترامب.

قررت شركة سناب وقف الترويج لحساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر تطبيقها، سناب شات، للتواصل الاجتماعي.

وقالت الشركة في بيان لها الأربعاء "لن نضخّم الأصوات التي تحرض على العنف العنصري والظلم".

وتروّج سناب شات للأخبار والقصص عبر منصة خاصة.

وأشارت الشركة إلى أن تعليقات ترامب التحريضية الأسبوع الماضي جعلت الحساب غير مؤهل لهذه المنصة التي تتيح للمستخدمين التعرف على المحتوى الجديد.

وقالت: "لا مكان للعنف العنصري والظلم في مجتمعنا ونحن نتضامن مع أولئك الذين يسعون إلى السلام، الحب، المساواة والعدالة في أمريكا".

وتراجعت أسهم الشركة بنسبة 2.4٪ بعد الإعلان.

وقالت الشركة إن حساب ترامب على الموقع، الذي يتكون في الغالب من محتوى الحملة ولا يحتوي على الخطاب غير الرسمي الذي يستخدمه ترامب بانتظام على منصته المفضلة تويتر، سيبقى متاحاً لمدة عام للأشخاص الذين يتابعونه أو يبحثون عنه.

وأثار تويتر ضجةً الأسبوع الماضي بإجراءات ضد تغريدات لترامب شملت تحذيرات تنصح بالتأكد من الحقائق الواردة فيها.

لكن ترامب رد باتهام تويتر بـ"خنق حرية التعبير" والسعي إلى التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني.

وامتنع فيسبوك عن اتخاذ أي إجراء بشأن نفس المنشورات، مما أدى إلى احتجاج موظفين يوم الاثنين.

وأبلغ الرئيس التنفيذي لشركة سناب، إيفان شبيغل، العاملين في مذكرة يوم الأحد أن شركته "ستترجم الأقوال إلى أفعال" حول المحتوى المثير للجدل.

وبعد قرارات موقع تويتر، وقّع ترامب أمرا تنفيذيا يهدف إلى إلغاء بعض جوانب الحماية القانونية الممنوحة لشركات التواصل الاجتماعي.