فيسبوك يحظر مئات الحسابات المرتبطة بمجموعة أمريكية "عنيفة"

مصدر الصورة Getty Images Image caption أتباع حركة بوغالو يركزون على الأسلحة النارية ويستعدون لقيام حرب أهلية ثانية في الولايات المتحدة

أعلن موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه أزال وحظر مئات الحسابات المرتبطة بمجموعة أمريكية "عنيفة ومناهضة للحكومة".

وأضاف أن الشبكة مرتبطة بصورة ما بحركة اليمين المتطرف الأوسع نطاقا وتطلق على نفسها اسم "بوغالو بويز" لكنها تتميز عنها بكونها تسعى سعيا حثيثا لارتكاب أعمال عنف.

و "بوغالو بويز" هي حركة متسيبة تُحرِّض على الإطاحة بالحكومة وتعد ملكية السلاح أمرا أساسيا.

وتأتي هذه الخطوة في ظل مقاطعة المعلنين لفيسبوك على خلفية انتشار خطاب الكراهية في المنصة.

وتشمل الشركات الكبرى المقاطعة فورد، وأديداس، وكوكاكولا، وستاربكس التي توقفت عن الإعلان على فيسبوك بعدما حثها منظمو الحملات على ذلك، قائلين إن موقع التواصل الاجتماعي لا يقوم بما فيه الكفاية لإزالة المحتوى العنصري ومحتويات أخرى تروج للكراهية.

وقال فيسبوك ،الثلاثاء، إنه قام بتعطيل عمل المجموعة "الخطيرة" على منصته.

وجاء في بيان له "إنها تروج للعنف بشكل نشط ضد المدنيين، وأجهزة إنفاذ القانون ومسؤولين حكوميين ومؤسسات".

وأضاف البيان "يسعى أعضاء هذه الشبكة إلى تجنيد آخرين داخل حركة بوغالو الأوسع نطاقا، ويتبادلون المحتوى ذاته على الإنترنت كما يتبنون المظاهر نفسها عندما لا يكونون متصلين بالإنترنت مثلما هو الشأن بالنسبة إلى آخرين في الحركة".

وتتاشطر حركة بوغالو بويز الأنصار باستخدام بعض شعارات مجموعات النازيين الجدد وأتباع تفوق الجنس الأبيض، إضافة إلى الليبراليين ومثيري الفوضى.

وقد حذف فيسبوك 220 حسابا من منصته التي تحمل الاسم ذاته و95 حسابا آخر من انستاغرام، إضافة إلى 28 صفحة و106 مجموعات " تتألف منها حاليا الشبكة".

وقال فيسبوك "أزلنا أيضا أكثر من 400 مجموعة إضافية وأكثر من 100 صفحة أخرى بسبب انتهاك سياستنا المتعلقة بالأفراد والمنظمات الخطرة".

وأضاف فيسبوك أن حذف الحسابات "أحدث خطوة في التزامنا بحظر الأشخاص الذين يدعون إلى القيام بأعمال عنيفة عبر استخدام منصتنا".

وقال موقع التواصل الاجتماعي إنه ظل يتابع عن كثب حركة بوغالو منذ عام 2019.

ويُذكر أن حركة بوغالو بويز غير منظمة ولا قيادة لها. ويعتنق الأتباع الجدد، بصفة عامة، معتقدين أساسيين وهما الرغبة في الإطاحة بالحكومة بشكل مسلح، والتزام لا يتزحزح بملكية السلاح.

وبدأت الحركة عملها بوصفها حركة صغيرة نسبيا على موقع إلكتروني يسمى 4chan وهو موقع خاص بالصور يسمح بنشر المشاركات المجهولة المتعلقة بالموضوعات الخلافية والتي ارتبطت بصعود اليمين البديل. بيد أن حركة بوغالو بويز اكتسبت عبر السنين أتباعا كثيرين.

والشهر الماضي، اتُهِّم عريف في القوات الجوية الأمريكية له علاقات بالحركة، بقتل ضابط أمن فيدرالي خلال تنظيم احتجاجات "حياة السود مهمة". واتُهِّم أيضا بقتل ضابط آخر بعد ثمانية أيام من ذلك.

وشوهد أعضاء مسلحون كانوا يرتدون قمصانا وملابس عسكرية وهم يحضرون تجمعات نظمت تحت شعار حياة السود مهمة، وادعوا أنهم موجودون هناك "لحماية المحتجين من الشرطة". لكن محللين يقولون إنهم يوظفون، بشكل متزايد، الاحتجاجات لمهاجمة السلطات.

وشكل المدعي العام الأمريكي، وليام بار، الأسبوع الماضي فريق عمل تابع لوزارة العدل للتصدي للمتطرفين المناهضين للحكومة بما في ذلك حركة بوغالو.