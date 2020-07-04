بطلة خارقة مسلمة تنضم للعبة فيديو شهيرة

مصدر الصورة Marvel Image caption ابتكرت شخصية كمالة خان عام 2014 وستظهر في أول لعبة فيديو في نهاية هذا العام

يجتمع أبطال مارفلز آفنجرز مرة أخرى، ليس في فيلم سينمائي هذه المرة، وإنما في لعبة فيديو جديدة. إذ يلتقي كثير من الأبطال الخارقين الذين تتوقع وجودهم، بما في ذلك الرجل الحديدي، وهالك، وكابتن أميركا. ولكن ستكون هناك إضافة جديدة على هذه المجموعة من الأبطال؛ ستكون معهم كمالة خان.

هذه المراهقة الأمريكية المسلمة، ذات الأصول الباكستانية، والتي تتمتع بالقدرة على تغيير الأشكال، هي الشخصية الجديدة التي ستحمل لقب مارفل.

وقد أعلنت شركة Square Enix، صاحبة حقوق نشر اللعبة، أن، كمالة خان، ستكون شخصيتها الجديدة في اللعبة وسيكون لها دور جوهري في الحبكة، فحظي هذا الإعلان بكثير من المديح من قبل كل من محبي اللعبة ومن العاملين في هذه الصناعة.

تقول ماريا أفسار، وهي في الخامسة والعشرين من عمرها وتعمل كلاعبة فيديو: "سمعت عن بطلة مارفل منذ سنوات وأعجبتني فورا عندما قرأت عنها ووجدت أنها مثلي، باكستانية ومسلمة. وعندما رأيت الإعلان عن ظهورها في لعبة الفيديو كلاعبة رئيسية، قلت لنفسي إنني كنت أنتظر، بكل معنى الكلمة، حدوث شيء مثل هذا طوال عمري. لم أر شيئا مماثلا عندما كنت أصغر".

وشارك في ابتكار شخصية كمالة خان عام 2014 مؤلفة ومحررة الكتب الهزلية الأمريكية المسلمة، سناء أمانات، التي أرادت أن تبتكر شخصية يمكن للشابات المنتميات لخلفية ثقافية مشابهة الإحساس بالقرب منها واعتبارها قدوة لهن.

وقالت سناء في مؤتمر ترويجي للشخصية الجديدة: "إنه لأمر رائع أن كمالة جزء من واحدة من أضخم نسخ لعبة مارفل. إن حقيقة أن كمالة هي الشخصية الأولى عند بدء اللعبة أمر منطقي جدا؛ فأشخاص من مختلف الخلفيات الثقافية سيشعرون أنها تشبههم".

التجسدات المتعددة لبطلات مارفل

استخدم لقب مارفل لعدة شخصيات ذات بشرة بيضاء في مجموعة مارفل للقصص الهزلية منذ عام 1976 بما في ذلك الشخصية الخيالية شارون فينتشورا ود.كارلا سوفن. لكن أول تجسيد لها كان بهيئة كارول دانوفرز عام 1977.

وتم تغيير لقبها إلى كابتن مارفل عام 2012، وتؤدي هذا الشخصية الممثلة الأمريكية بري لارسون وذلك ضمن سلسلة (مارفل سينيماتيك يونيفرس) marvel cinematic universe.

مصدر الصورة Marvel Image caption إلى جانب الرجل الحديدي وهالك.. انضمت امرأة خارقة للعبة

وهذا ما أفسح المجال لظهور شخصية جديدة تحمل اسم مارفل.

وفي عام 2014، تعرف القراء على شخصية كمالة خان، الباكستانية الأمريكية ذات الستة عشر عاما، والتي كانت تعيش في مدينة جيرسي. وكانت تتمتع بقدرات خارقة تمكنها من تغيير الأشكال وصادف أنها معجبة بفيلم آفنجرز Avengers.

ودخلت كمالة التاريخ كأول شخصية مسلمة، من إنتاج مارفل، تكون شخصية قيادية في سلسلة كتب هزلية.

ولكن ليست هذه مطلقا أول مرة يمكن أن تختار فيها بطلا مسلما في لعبة فيديو، إذ أن الشخصيات المسلمة في ألعاب الفيديو ظهرت في أدوار بارزة خلال السنوات الماضية؛ فهناك شخصية أرباز مير، وهو قاتل كشميري في لعبة (Assassin's Creed Chronicles)، كما أضافت مؤخرا لعبة (Tekken 7) شخصية من السعودية اسمها شاهين. كما ظهرت شخصية رشيد، وهو من الشرق الأوسط، في لعبة (Street Fighter V).

ولكن تمت قولبة بعض من هذه الشخصيات التي صممت للمسلمين بطريقة لا تعكس شخصية الشاب المسلم العادي، وفقا لسيتارة شيفتا، مديرة استوديو (No Brakes Games) وهو فريق تطوير ألعاب فيديو.

وتعتقد سيتارة أن مارفل أقرب بكثير من شخصية الشباب المسلمين وتقول إن شخصية كمالة خان قد ذكرتها بابنة أختها.

وتقول إن إدخال شخصية كمالة إلى اللعبة هو خطوة هائلة لجعل صناعة ألعاب الفيديو أكثر تمثيلا للأشخاص. "هذا أمر مهم جدا. فلم لا يحصل الباكستانيون والمسلمون على شخصيات ملهمة لهم. غالبا ما يصوّر المسلمون على أنهم إرهابيون أو أشرار نحاربهم في الألعاب. أما الآن فلدينا شخصية قوية باكستانية مسلمة وهي قدوة للأطفال المنتمين لهذا المجتمع ومصدر إلهام لهم".

وستعكس هذه اللعبة القصة الأساسية في الكتاب الهزلي، لكنها لن تلتزم تماما بما جاء فيه.

وقال سكوت آموس، مدير استوديو فريق كريستال دينامكس الذي يضم مطوري ألعاب الفيديو، إنهم غمروا بالردود الإيجابية على ضم كمالة خان للعبة.

مصدر الصورة @HARADA_TEKKEN Image caption شاهين.. بطل لعبة Tekken 7

وقال في حديثه مع شبكة بي بي سي في آسيا: "أحد التعليقات التي لفتت نظرنا كانت من قبل لاعب فيديو لفترة طويلة والذي قال إنه انفعل جدا بهذا الخبر، وقال إنه مهم جدا جعلها شخصية رئيسية في هذه اللعبة لكي ترى الأجيال الجديدة من اللاعبين شخصية تشبههم في لعبة فيديو فيها كثير من الأيقونات مثل الرجل الحديدي وThor وBlack Widow".

وبعد صدور الفيلم الترويجي الذي عرض لأول مرة في مؤتمر E3 2019، قال مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي إن الشخصيات في اللعبة بدت مختلفة تماما عن الممثلين الذي أدوا هذه الشخصيات في الأفلام.

ومن المقرر أن تصوّر مارفيل في أفلام آكشن أي أنها لم تتأثر بموجة الانتقادات تلك. كما أنه من المتوقع بث مسلسل تلفزيوني عن هذه الشخصية بحلول عام 2022.