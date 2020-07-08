مصدر الصورة Getty Images Image caption سجلت ولايتا كاليفورنيا وهيوستون أكثر من عشرة آلاف إصابة لكل منهما

سجلت الولايات المتحدة الثلاثاء رقما قياسيا جديدا لعدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا يوميا، حيث تجاوز العدد الثلاثاء 60 ألف إصابة، وذلك وفقا لبيانات جامعة جون هوبكينز.

وسجلت ولايتا كاليفورنيا وهيوستون أكثر من عشرة آلاف إصابة لكل منهما.

وسُجل الرقم القياسي السابق يوم الثاني من الشهر الجاري وبلغ 55220 إصابة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح الثلاثاء بأن بلاده "في وضع جيد" بالنسبة لوباء كوفيد-١٩.

غير أن دكتور أنطوني فاوتشي خبير الأمراض المعدية ومستشار البيت الأبيض قال إن البلاد لا تزال غارقة في موجتها الأولى فقط من انتشار فيروس كورونا.

وسجلت الولايات المتحدة أعلى رقم من الإصابات المؤكدة حتى الآن وكذلك عدد الوفيات بالمرض بين الدول.

فقد بلغ عدد الإصابات المسجلة فيها منذ بدء تفشي الوباء أكثر من ثلاثة ملايين إصابة وفقا لصحيفة نيويورك تايمز وقناة إن بي سي التليفزيونية.

وهناك صلة بين المرض وأكثر من 131 ألف حالة وفاة فيها.

وشاب تفاعل الولايات المتحدة مع انتشار وباء فيروس كورونا جدل شديد أثارته في معظم الأحيان تصريحات الرئيس الأمريكي نفسه عن المرض ومدى خطورته.

ومن هذه التصريحات إعلانه قبل أسابيع أن عقار الهيدروكسيكلوروكوين المستخدم في علاج الملاريا والذئبة يقي من الإصابة بالفيروس وأنه شخصيا يتناوله، رغم تحذيرات مسؤولين في قطاع الصحة من أن استخدام هذا العقار قد يكون غير آمن.

كذلك إعلانه مؤخرا أن زيادة عدد الاختبارات التي تجرى في بلاده هي السبب وراء ارتفاع عدد الإصابات المسجلة فيها، وإصراره على حشد تجمع لمناصريه وإلقاء خطاب فيه، رغم القلق من احتمال إصابة عدد كبير من الحضور بالفيروس.

وكان آخر ما أثاره الرئيس الأمريكي من جدل هو إعلانه اتخاذ بلاده خطوات ملموسة لسحب عضويتها من منظمة الصحة العالمية.

ويتهم ترامب المنظمة بالخضوع لهيمنة الصين في أعقاب انتشار وباء كورونا، ويتهم الصين - التي كانت أول دولة يظهر فيها المرض - بالضغط على المنظمة "لتضليل العالم" بشأن الفيروس، بدون تقديم أدلة على ذلك.