مصدر الصورة Getty Images Image caption طور بيل أول نماذجه لفأة الكمبيوتر في بداية حقبة الستينيات

توفي ويليام إنغليش أحد مخترعَي فأرة الكمبيوتر عن عمر يناهز 91 عاما، إثر توقف جهازه التنفسي يوم 26 تموز/يوليو الماضي، كما أكدت زوجته لوسائل إعلامية.

ولد المهندس والمخترع ويليام إنغليش عام 1929 في ولاية كنتاكي الأمريكية، ودرس الهندسة الكهربائية ثم التحق بالبحرية الأمريكية.

اخترع إنغليش الفأرة عام 1963 موظفا فكرة طرحها زميله دوغ إنغلبارت بينما كانا يعملان معا على آلات الكمبيوتر في بداياتها.

ولم يصبح استخدام الفأرة شائعا إلا بعد عقدين من الزمن، حين راج استخدام أجهزة الكمبيوتر المنزلية.

صندوق بني

أصبح بيل إنغليش - كما عُرف - أول شخص يستخدم الفأرة حين بنى نواتها ضمن مشروع أبحاث إنغلبارت في معهد ستانفورد للأبحاث.

كانت الفكرة قد ظهرت لإنغلبارت فوصفها بأنها مجرد "ملاحظات"، لذا يرجع فضل الابتكار لبيل إنغليش.

وكانت الصيغة الأولى للفأرة صندوقا خشبيا بزر واحد تحته عجلتان تتدحرجان بزاوية 90 درجة بينهما مسجلتان حركة عمودية وجانبية.

وقال إنغليش في حديث أجراه عام 1999 "كان هدفنا ابتكار أداة يمكنها اختيار الأحرف والكلمات".

وطلب المخترعان من مستخدمين للكمبيوتر تجربة استخدام الفأرة إلى جانب الأدوات المؤشّرة كالقلم الضوئي وعصا التحكم.

ووجد الإثنان أن الفأرة كانت مفضَّلة بنسبة كبيرة، وألفا بحثا عنها لكن تم تجاهله لسنوات.

عُرضت الفأرة علانية للمرة الأولى عام 1968، وجُرب معها أيضا عقد مؤتمر بالفيديو ومعالجة النصوص بالكمبيوتر وروابط كالتي نستخدمها على الإنترنت هذه الأيام.

وأوضح إنغلبارت حينها: "بينما تتحرك [الفأرة] إلى أعلى وأسفل وإلى الجانبين تتحرك نقطة المتابعة". وأذهل ذلك العرض المشاهدين، وأطلق عليه حينها لقب "أم العروض".

وحين سئل إنغليش بعد ذلك بعشرات السنين ما إذا كانت تلك لحظة فارقة أو ولّادة في تاريخ الكمبيوتر الحديث كان رده: "قطعا لا جدال في ذلك".

رحيل دوغ أنغيلبارت مخترع "ماوس" الكمبيوتر

القط والفأرة

ويعزو البعض تسمية الأداة بالفأرة إلى حجمه وحزمة الأسلاك المشابهة للذيل في طرفها. ويرى آخرون أن السبب هو أن المؤشر كان يطلق عليه اسم (كات) أي القط بالإنجليزية، ويبدو وكأنه يطارد الأداة الجديدة في تحركاته.

لكن لا يتذكر أي من الاثنين من الذي حسم تسمية الأداة بالفأرة، ولماذا.

"في التقرير الأول كان علينا إطلاق اسم عليها. صندوق بني بأزرار لم يكن مناسبا"، قال إنغليش.

"وكان يجب أن يكون الاسم قصيرا، وهذا اسم واضح أنه قصير".

ويُنسب إلى إنغليش أيضا اختراع برنامج الجرافيك المستخدم في جميع أجهزة الكمبيوتر الحديثة.

وترك إنغليش عمله في معهد سنانفورد للأبحاث عام1971 إلى مركز بارك للأبحاث الشهير التابع لشركة زيروكس.

وهناك استبدل بالعجلتين في تصميمه الأول كرة تتدحرج، وهي التي أصبحت مألوفة لمعظم مستخدمي الكمبيوتر في العقود التالية.

حينها كانت مؤسسة تليفونكن الألمانية قد جربت تصميما مماثلا.

يذكر أن إنغلبرت توفي عام 2013 عن 88 عاما.

ولم يعد هذا الاختراع عليه أو على إنغلبرت بأي قدر من الثراء، فقد سجلت براءة الاختراع لكن كانت الملكية لصاحب العمل. وانقضت فترة حقوق الملكية الفكرية عام 1987، قبل أن تصبح الفأرة من أشهر الأدوات الإلكترونية المستخدمة على هذا الكوكب.

وقال إنغليش لبي بي سي قبل وفاة زميله "المبلغ الوحيد الذي حصل عليه دوغ كان 50 ألف دولار من شركة زيروكس حين بدأت زيروكس بارك استخدام الفأرة".

وقد تبنت آبل أيضا استخدام الفأرة في أجهزة الكمبيوتر الشخصية الأولى التي صنعتها مطلقة عليها اسم ليزا.

لكن "آبل لم تدفع أي مبلغ كمقابل، وانطلق استخدامها منذ ذلك الحين"، بحسب انغليش.