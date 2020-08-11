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تخطى عدد المصابين بفيروس كورونا 20 مليون حالة حول العالم، بحسب إحصاءات جامعة جونز هوبكنز.

وسجّلت الولايات المتحدة وحدها أكثر من ربع مجموع عدد الإصابات المؤكدة، بحسب الإحصاءات، لتصبح أكثر البلاد تضرراً من الوباء.

ويستمر عدد الإصابات في الارتفاع يوميا، وتشهد البرازيل والهند وروسيا وجنوب إفريقيا تفشيا واسعاً للوباء.

وتحاول حكومات الدول المختلفة أن توازن بين تخفيف قيود الإغلاق وبين ارتفاع عدد الضحايا.

وقد تخطى عدد الوفيات بـ"كوفيد 19" حول العالم 700 ألف حالة.

ويبدو أن وتيرة الإصابات بالوباء تتجه إلى الاستقرار عند معدل مليون حالة إصابة جديدة كلّ أربعة أيام تقريبا حول العالم منذ منتصف شهر يوليو/تموز.

وكان عدد حالات الإصابة قد بلغ مليون بعد مرور 94 يوما على الإعلان رسميا عن اكتشاف أول حالة في الصين.

وتخطى عدد الإصابات 10 ملايين حالة بعد 86 يوما في 28 حزيران/يونيو. ومنذ ذلك الحين، ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بمقدار الضعف خلال شهر ونصف.

وسجّلت الولايات المتحدة 5,075,678 إصابة و163,282 حالة وفاة، بينما سجّلت البرازيل 3,057,470 إصابة و101,752 حالة وفاة.