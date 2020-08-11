زخات "المطر الشهبي" تضيء سماء الأرض

مصدر الصورة Getty Images Image caption يمكن مشاهدة زخات شهب البرشاويات بالعين المجردة

لا أحد يرغب في أن يسير وسط سحب من الغبار والركام، لكن الأمر قد يحمل مفاجآت في بعض الأوقات.

فما إن تمر الأرض وسط سحب من الركام الكوني في منتصف أغسطس/ آب حتى تُضاء السماء ليلا.

هذه فرصتك للاستمتاع بعرض مذهل للشهب، وإن كنت محظوظاً فقد تصادف كرة نارية.

ماهي شهب البرشاويات؟

يبدأ الأمر بدوران مذنب سويفت تتل في مداره حول الشمس مثلما تفعل الارض ولكن بزاوية مختلفة.

يقول عالم الفلك في متاحف غرينتش الملكية إدوارد بلومر "ما يحدث كل عام هو أن مدار الأرض يتقاطع مع مدار المذنب وما يخلفه من غبار. وبمجرد أن يصطدم هذا الركام الكوني المؤلف من جليد وغبار وقطع صخرية في حجم حبيبات الأرز- بالطبقات العليا من الغلاف الجوي يشتعل بشكل مذهل، قد لا يستمر أحياناً أكثر من جزء من الثانية".

ويضيف بلومر أن السبب في تميز زخات شهب البرشاويات هو أنها "تنشط في وقت محدد، ورغم أن ذروة هذا النشاط تكون في منتصف أغسطس/ آب إلا أنه يمكن ملاحظته بداية من نهاية يوليو/ تموز".

ويمكن كذلك الاستمتاع بمشاهدتها بالعين المجردة. ويُنصح المهتمون بمراقبة السماء لعدة ليالٍ متتالية، عسى أن يحالفهم الحظ برؤية ما هو أكثر.

ففي بعض الأحيان قد تظهر قطع أكبر من بقايا المذنب "وإذا كنت محظوظاً قد ترى كرة نارية غريبة ومذهلة"، كما يقول بلومر الذي لمح واحدة لثوانٍ معدودة بعد سنوات من المراقبة.

مصدر الصورة Getty Images Image caption شهب البرشاويات أعلى المسجد الأبيض في بلدة بولغار الروسية

هل الأمر يستحق؟

"بالتأكيد!" كما يجيب بلومر، قائلاً " فقط اطفئ الأنوار وانتظر"

شهب البرشاويات هي بمثابة عرض للألعاب النارية الخاص بالطبيعة. والزخات تحدث بشكل غزير بحيث يمكن للمراقب أن يرى نحو مئة نجم في الساعة بسهولة.

ولا يوجد مجال للقلق، فرغم أن الشهب تتصدم بالغلاف الجوي للأرض بسرعة 215 كيلومترا في الساعة إلا أنها لا تمثل أي خطر.

يقول بلومر " فقط استرح، ضع بطانية على الأرض وانظر إلى السماء. إنه أمر مريح بشكل لا يصدق، ويمكن رؤيته من أي مكان في العالم".

مصدر الصورة Getty Images Image caption شهاب يسطع في سماء كانديرا بمطنقة كوجالي التركية في 13 أغسطس/ آب 2018

نصائح للاستمتاع بمشاهدة البرشاويات

ينصح عالم الفلك إدوارد بلومر بالتالي:

- اختر رقعة واسعة من السماء باتجاه الشرق وشمال الشرق. وإذا كنت على دراية بمجموعات النجوم فصوب نظرك نحو كوكبة برشاوس (حامل رأس الغول) قرب ذات الكرسي، أو استخدم تطبيقاً إلكترونياً لمساعدتك في تحديد مواقعها.

- كانت مراقبة النجوم أكثر سهولة قبل تفشي وباء كورونا، لكن مازال بإمكانك القيام بذلك مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

- حدد موقعك وقت الغسق، ضع بطانية على الأرض، واجلس مسترخياً في انتظار اكتمال الظلام. عليك أن تطفئ جميع الأنوار والتليفونات المحمولة وكل مصادر التلوث الضوئي.

- استرخ واستمتع بواحدة من أجمل لحظات الطبيعة، استعد لمشاهدة 100 شهاب في الساعة، وربما تصادف الكرة النارية.

مصدر الصورة Getty Images Image caption يمكن مشاهدة النجوم مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي

من أين جاءت التسمية؟

يقول بلومر "نطلق عليها اسم برشاويات لأن الشهب تبدو أنها تشع من ناحية مجموعة نجوم حامل رأس الغول (برشاوس أو برسيوس باللاتينية) لكن هذه الظاهرة تمت ملاحظتها وتسميتها من قبل ثقافات عدة.

ففي التقاليد الكاثوليكية، تسمى "دموع سان لورانس" في إشارة إلى لورينتيوس أحد شمامسة روما السبعة الذين أعدموا أثناء اضطهاد الرومان للمسيحيين عام 258م. وزعم أن ذلك القديس تم حرقه حياً في العاشر من أغسطس / آب. وتقول الأساطير في منطقة البحر المتوسط إن الشهب التى تظهر في السماء في هذا الوقت من العام هي شرارة متبقية من ذلك الحريق.

ولكن وقبل عصر الرومان بوقت طويل، وُجدت سجلات فلكية مذهلة الدقة لزخات الشهب في بلاد فارس، وبابل، ومصر وكوريا واليابان.

مصدر الصورة Getty Images Image caption من الصين القديمة إلى الرومان تحدثت أساطير عدة عن ظاهرة زخات شهب الرشاويات

ويعتقد أن أول رصد مسجل لشهب البرشاويات كان في فترة حكم سلالة هان في الصين، حين كتب الفلكيون عام 36م عن ليال " ظهر فيها أكثر من 100 شهاب".