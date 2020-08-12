مصدر الصورة Getty Images Image caption قالت شركة فيسبوك إنها استشارت أكثر من 60 خبيرا خارجيا قبل اتخاذ هذه الخطوة

أجرى فيسبوك تحديثا على قواعده لمعالجة المنشورات التي تحتوي على صور "الوجه الأسود" والصور النمطية الشائعة المعادية للسامية.

وتنص معايير المجتمع الخاصة بفيسبوك الآن على أنه يجب إزالة هذا المحتوى إذا تم استخدامه لاستهداف الأشخاص أو السخرية منهم.

وقالت الشركة إنها استشارت أكثر من 60 خبيرا قبل اتخاذ هذه الخطوة.

لكن إحدى الناشطات قالت إنها لا تزال قلقة بشأن الجهود الأوسع لمكافحة العنصرية.

"ضار للغاية"

قالت زبيدة حق، المديرة المؤقتة لمؤسسة "رانيميد ترست" للمساواة بين الأعراق، إن "الوجه الأسود هي قضية موجودة منذ عقد من الزمان، ولهذا من المدهش أن يتم التعامل معها الآن فقط".

"إنه يضر بشدة بحياة السود من حيث الكراهية التي تستهدفهم وانتشار الأساطير والأكاذيب والصور النمطية للعنصرية".

وأضافت "نرحب بقرار فايسبوك".

وأوضحت "لكنني لست مقتنعة تماما بأن هذه الخطوات جزء من استراتيجية قوية للتعامل بشكل استباقي مع هذه الكراهية".

سياسات خطاب الكراهية

تضمنت قواعد فايسبوك منذ فترة طويلة حظرا على خطاب الكراهية المتعلق بالعرق والانتماء الديني، من بين خصائص أخرى.

لكن تمت مراجعتها الآن لتحديد:

الرسوم الكاريكاتورية للسود على شكل وجه أسود

إشارات إلى اليهود الذين يديرون العالم أو يتحكمون في المؤسسات الكبرى مثل الشبكات الإعلامية أو الاقتصاد أو الحكومة

وتنطبق القواعد أيضا على انستغرام.

وقالت مونيكا بيكرت، مديرة سياسة المحتوى في فايسبوك "هذا النوع من المحتوى يتعارض دائما مع روح سياسات مكافحة خطاب الكراهية لدينا".

"ولكن قد يكون من الصعب حقا استيعاب المفاهيم ... وتعريفها بطريقة تسمح لمراجعي المحتوى التابعين لنا في جميع أنحاء العالم بتحديد الانتهاكات بشكل متسق وعادل".

راقصون شعبيون

وقال فايسبوك إن الحظر سينطبق على صور الأشخاص الذين يصورون "بلاك بيت"، مساعد القديس نيكولاس، الذي يظهر تقليديا بالوجه الأسود في فعاليات مهرجان الشتاء في هولندا.

وقد يزيل أيضا بعض صور راقصي موريس الشعبيين في إنجلترا، الذين يطلون وجوههم باللون الأسود.

وتزامن هذا الإعلان مع أحدث أرقام فايسبوك بشأن التعامل مع المنشورات الإشكالية.

وقالت الشركة إنها حذفت 22.5 مليون مادة من خطاب الكراهية في الأشهر من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران، مقارنة بـ 9.6 مليون في الربع السابق.

وقالت إن الزيادة مدفوعة إلى حد كبير بالتحسينات التي أدخلت على تقنيات الكشف التلقائي عبر عدة لغات بما في ذلك الإسبانية والعربية والإندونيسية والبورمية. هذا يعني أن الكثير من المحتوى قد فات في الماضي.

وأقر موقع فيسبوك بأنه لا يزال غير قادر على إعطاء مقياس "لانتشار خطاب الكراهية" على منصته، أي إذا ما كانت المشكلة تزداد سوءا في الواقع.

لكنه يعطي بالفعل مثل هذا المقياس لموضوعات أخرى، بما في ذلك المحتوى العنيف والرسومات.

وقال متحدث باسم فيسبوك إن الشركة تأمل في تقديم أرقام في وقت لاحق من العام.

وقال أيضا إن الشبكة الاجتماعية تعتزم البدء في استخدام مدقق خارجي للتحقق من أرقامها في وقت ما في عام 2021.

وقالت إحدى المجموعات إنها تشتبه في أن خطاب الكراهية كان بالفعل مشكلة متنامية.

وقال عمران أحمد، الرئيس التنفيذي لمركز مكافحة الكراهية الرقمية "لقد حذرنا منذ فترة من أن حدوث جائحة كبيرة يمكن أن يؤجج كراهية الأجانب والعنصرية".

أرقام "غير مبررة"

كشف تقرير فيسبوك أيضا أن مشكلات التوظيف الناجمة عن فيروس كورونا تعني أنه اتخذت إجراءات بشأن عدد أقل من منشورات الانتحار وإيذاء الذات، على كل من انستغرام وفايسبوك.

وعلى انستغرام، كانت المشكلة نفسها تعني أنها اتخذت إجراءات بشأن عدد أقل من المنشورات في الفئة التي تسميها "عري الأطفال والاستغلال الجنسي". وانخفضت الإجراءات لأكثر من النصف، من مليون وظيفة إلى 479400.

وقالت مارثا كيربي من الجمعية الوطنية لمنع القسوة ضد الأطفال "إن عدم قدرة فيسبوك على العمل ضد المحتوى الضار على منصاته أمر لا يمكن تبريره، خاصة عندما تم تحذيره مرارا وتكرارا من أن ظروف الإغلاق كانت تخلق عاصفة مثالية لإساءة معاملة الأطفال عبر الإنترنت في بداية هذا الوباء".

وأضافت "لقد كشفت الأزمة كيف أن شركات التكنولوجيا غير مستعدة لإعطاء الأولوية لسلامة الأطفال والاستجابة للضرر بعد حدوثه بدلا من تصميم ميزات أمان أساسية في مواقعهم لمنع ذلك في المقام الأول".

ومع ذلك، على فيسبوك نفسه، زاد عدد عمليات إزالة هذه المنشورات.