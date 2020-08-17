تسجيل "أعلى درجة حرارة على سطح الأرض" في كاليفورنيا

مصدر الصورة Getty Images Image caption سُجّلت القراءة في متنزه "وادي الموت" الوطني

تسعى هيئة الأرصاد الجوية في الولايات المتحدة للتأكد مما إذا كانت درجة حرارة مُسجّلة بولاية كاليفورنيا هي أعلى درجة حرارة يتم تسجيلها على نحو موثوق على سطح الأرض.

وبلغت درجة الحرارة المسجلة في متنزه "وادي الموت" الوطني 54.4 درجة مئوية (130 فهرنهايت).

يأتي هذا وسط موجة حارة يتعرض لها الساحل الغربي للولايات المتحدة، حيث تشير التنبؤات الجوية إلى مزيد من الارتفاع في درجات الحرارة خلال الأسبوع.

وأدت الظروف الجوية الحارة إلى انقطاع التيار الكهربائي على مدى يومين في كاليفورنيا، في أعقاب تعطُّل محطة لتوليد الكهرباء يوم السبت.

ما هي الأرقام القياسية السابقة؟

سُجّلت هذه القراءة يوم الأحد في قرية "فورنيس كريك" بمتنزه وادي الموت.

وقبل هذا، كانت أعلى درجة حرارة مُسجّلة بشكل موثوق في وادي الموت أيضا في عام 2013، وهي 54 درجة مئوية (129.2 فهرنهايت).

وهناك خلاف بشأن درجة حرارة أعلى سُجّلت قبل قرن في وادي الموت أيضا - وهي 56.6 درجة مئوية (134 فهرنهايت). ويَعتقد بعض خبراء الطقس المعاصرين أنها كانت قراءة خاطئة، إلى جانب عدة درجات حرارة مرتفعة أخرى تم تسجيلها في ذلك الصيف.

ووفقا لتحليل في عام 2016، أعده خبير الطقس كريستوفر بورت، فإن درجات الحرارة الأخرى المُسجلة في المنطقة في عام 1913 لا تتوافق مع القراءة التي سُجّلت في وادي الموت.

وسُجّل رقم قياسي آخر في تونس، وهو 55 درجة مئوية (131 فهرنهايت)، في عام 1931. لكن بورت قال إن هذه القراءة، وأخرى مسجلة في أفريقيا خلال حقبة الاستعمار، تشوبها "مسائل جسيمة متعلقة بالمصداقية".

ماذا عن الموجة الحارة؟

تمتد الموجة الحارة الحالية من أريزونا في الجنوب الغربي، وحتى ساحل ولاية واشنطن في الشمال الغربي من الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى ذروتها يومي الاثنين والثلاثاء، قبل أن تبدأ في الانخفاض لاحقا خلال الأسبوع. بيد أن درجات الحرارة الشديدة ستستمر لمدة 10 أيام على الأقل.

وفي ظل ارتفاع حرارة الطقس في كاليفورنيا، لوحظ عمود نار ضخم - "فايرنادو" - يوم السبت في مقاطعة لاسين.

مصدر الصورة Reuters Image caption شوهد عمود النار يوم السبت في كاليفورنيا

وأعلنت الهيئة المسؤولة عن الكهرباء في ولاية كاليفورنيا حالة طوارئ من الفئة الثالثة، وهو الأمر الذي يعني "عندما يبدأ الطلب (على الكهرباء) في تجاوز العرض".

ونظرا لأن الكثير من الطاقة التي تحصل عليها المنطقة تعتمد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبسبب أن السكان يستخدمون الكهرباء لتوليد الهواء المكيف خلال ارتفاع درجات الحرارة، فإن الطلب على شبكة الكهرباء يشهد ضغطا ويواجه احتمال التعطل.

وبهدف تلبية الطلب على الطاقة في الولاية والحيلولة دون توقف محطات الطاقة بشكل كامل، يستخدم مسؤولون أسلوب قطع التيار الكهربائي وفقا لجدول، من أجل التحكم في الطاقة والمحافظة عليها.