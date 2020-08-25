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يقول خبراء إن النساء الحوامل، ومن يسعين إلى الحمل، يجب أن يقللن تناول الكافيين، بحيث لا يتجاوزن فنجانين من الشاي أو القهوة يوميا، وهو المقدار الذي لا يسبب أضرارا.

ويأتي تعليق الخبراء في الوقت الذي تفيد فيه دراسة جديدة في دورية طبية بأنه ليس هناك مستوى يمكن وصفه بالآمن لتناوله خلال الحمل.

ويرفض الخبراء هذا ويقولون إنه مثير للقلق.

وتقول هيئة التأمين الصحي في بريطانيا، ومنظمات أخرى، إن استهلاك 200 مغ، أو أقل، يوميا يجب ألا يمثل أي خطر يتعلق بالإجهاض، أو بنمو الطفل وهو في الرحم.

وتوزع منظمة "تومي" الخيرية للأجنة الذين يموتون قبل الولادة، آلة حاسبة للكافيين لمساعدة النساء في تتبع استهلاكهن اليومي منه.

واعتمدت الدراسة الطبية المثيرة للجدل، على 48 بحثا آخر في الموضوع.

ويقول مؤلف الدراسة، البروفيسور جاك جيمس، الذي يعمل أستاذا لعلم النفس في جامعة ريكيافيك في ايسلند، إن بحثه قائم على المراقبة، ولذلك لا يستطيع أن يبرهن بطريقة مطلقة أن تناول أي كمية من الكافيين خلال الحمل ضار.

ولكنه يقول إن تحليله، الذي يربط الكافيين بالضرر، يشير إلى أن تجنب مشروبات مثل الشاي والقهوة تماما قد يكون النصيحة المثلى للحوامل أو المقبلات على الحمل.

ولكن خبراء آخرين يخالفون هذا الرأي، ويرون أنه مبالغ فيه.

وتوصي هيئة سلامة الأغذية الأوروبية، وكليات التوليد وأمراض النساء الأمريكية والبريطانية، كما فعلت هيئة التأمين الصحي البريطانية، بالحد من تناول الكافيين، وليس الامتناع عن تناوله، خلال الحمل.

وقال دكتور لوك غراتشيكوفياك، أستاذ الصيدلة في جامعة أداليد الأسترالية، إن الدراسة الجديدة "مثيرة جدا للقلق" ولا تتماشى مع الأدلة المقبولة.

ويضيف: "هناك كثير من النصائح بفعل أشياء مرتبطة بالحمل أو تجنبها، ولسنا في حاجة إلى مزيد من القلق غير الضروري. وفي نهاية المطاف، يجب التأكيد على أن النساء يستطعن تناول كمية معتدلة خلال فترة الحمل".

وقال البروفيسور أندرو شينان، أستاذ أمراض النساء والتوليد في كلية كينغز الجامعية في لندن، إن بعض الدراسات التي اعتمد عليها التحليل قد تكون غير صحيحة لأنها اعتمدت على قدرة النساء على تذكر ما تناولنه من الكافيين.

وأضاف أنه من الصعب استبعاد عناصر الخطر الأخرى، وهي أن مشروبات مثل الشاي والقهوة قد ترتبط بالانغماس في أشياء أخرى كتدخين السجائر.

وقال: "الكافيين موجود فيما يتناوله الناس منذ وقت طويل. ومثل أي عنصر من عناصر نظامنا الغذائي الطبيعي، يرتبط ضرره خلال الحمل بالجرعات العالية منه".

"ولكن مراقبة الحالات لا تشير إلى أن تناول جرعات قليلة أمر ضار، والنصيحة الحالية التي لا يحتمل تغييرها هي تفادي جرعات عالية من الكافيين".