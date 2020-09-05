فيسبوك يمنع فرنسيا يعاني من مرض ميؤوس من شفائه من بث موته مباشرة

مصدر الصورة Reuters Image caption يعاني آلان كوك من مرض نادر يتسبب في التصاق جدران الشرايين ببعضها

قال موقع فيسبوك إنه سيمنع رجلا فرنسيا يعاني من مرض عضال من بث الأيام الأخيرة من حياته عبر منصته.

وبدأ آلان كوك، وهو يعاني من مرض نادر يتسبب في التصاق جدران شرايينه ببعضها البعض، الامتناع عن تناول الطعام والشراب والدواء يوم السبت.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد رفض في وقت سابق طلب كوك، 57 عاما، بالقتل الرحيم.

ويريد كوك تغيير القانون في فرنسا للسماح للمرضى الميؤوس من شفائهم بالموت كما يحلو لهم. وتعارض بعض الجهات، بما في ذلك الكنيسة الكاثوليكية، "القتل الرحيم" لأسباب أخلاقية.

"الطريق إلى الخلاص يبدأ وصدقوني، أنا سعيد"، هذا ما كتبه كوك على فيسبوك صباح السبت من سريره في بيته في بعد أن أعلن أنه "انتهى من وجبته الأخيرة".

وأضاف "أعلم أن الأيام المقبلة ستكون صعبة لكنني اتخذت قراري وأنا هادئ".

مصدر الصورة Reuters Image caption ينشر كوك على حسابه في فيسبوك من سريره

لكن فيسبوك حجب خطة بث مباشر لوفاته، مشيرا إلى أنه لا يسمح بتصوير الانتحار.

وقال متحدث باسم فيسبوك لوكالة فرانس برس "على الرغم من أننا نحترم قرار (كوك) في الرغبة في لفت الانتباه إلى هذا القضية المعقدة، فقد اتخذنا بعد مشورة الخبراء تدابير لمنع البث المباشر على حساب آلان".

"قوانيننا لا تسمح بعرض محاولات الانتحار"

وقال كوك إن فيسبوك حظر بثه حتى 8 سبتمبر/أيلول. ودعا أنصاره إلى الضغط على منصة التواصل الاجتماعي لتغيير موقفها.

وأوضح "الأمر متروك لكم الآن".

وفي يوليو/تموز، كتب كوك رسالة إلى ماكرون، يطلب فيها من الرئيس السماح له بالموت "بكرامة"، واصفا معاناته بأنها "شديدة العنف".

وقال ماكرون إنه "تأثر" بالخطاب، لكنه لم يستطع الموافقة على الطلب لأنه "ليس فوق القانون".

ويعد "القتل الرحيم" موضوعا مثيرا للجدل في فرنسا، حيث يدعم الكثيرون الحق في الموت بكرامة، بينما عارض آخرون - لا سيما المحافظون المتدينون - الدعوات إلى إلغاء تجريمه.