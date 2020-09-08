تيك توك يسابق الزمن لحذف فيديو انتحار انتشر على نطاق واسع

مصدر الصورة Getty Images Image caption تم تداول الفيديو على موقع تيك توك لعدة أيام

يعمل موقع تيك توك لتبادل الفيديوهات جاهدا لحذف مقطع انتشر على نطاق واسع يظهر رجلا ينتحر.

وانتشر الفيديو على موقع تيك توك منذ عدة أيام، لكنه نُشِر لأول مرة في موقع فيسبوك وتداوله مستخدمون على موقع تويتر وموقع إنستاغرام.

ويحظى تيك توك بشعبية كبيرة بين صغار السن - وقال الكثير من الناس إنهم شاهدوا الفيديو وشعروا بصدمة نتيجة لمحتواه.

وقال التطبيق إنه سيحظر الحسابات التي تعمد مرارا إلى تحميل مقطع الفيديو المذكور.

"تحذير الآخرين"

وقال ممثل لتيك توك "أنظمتنا تستكشف بشكل دوري هذه الفيديوهات وتبلغ عنها بسبب انتهاك سياستنا المتعلقة بالمحتوى الذي يَعْرِض الانتحار، أو يشيد به أو يمجده، أو يروج له".

وأضاف قائلا "نحن نُقَدِّر المستخدمين الذين أبلغوا عن المحتوى وحذروا آخرين من مغبة مشاهدة هذه الفيديوهات، أو المشاركة فيها، أو تبادلها في أي منصة، بدون احترام الشخص المعني وعائلته".

وقال موقع فيسبوك لبي بي سي نيوز: "حذفنا الفيديو الأصلي من المنصة الشهر الماضي في اليوم ذاته الذي تم بثه فيه، واستخدمنا تقنية التشغيل الآلي لحذف النسخ والتحميلات منذ ذلك الوقت".

ومضى الموقع قائلا: "نقدم تعازينا لعائلة روني وأصدقائه خلال هذا الوقت الصعب".

ونشر عدة أشخاص عمليات بث حية لانتحارهم في فيسبوك منذ إطلاق المنصة عام 2015.

وواجه فيسبوك أيضا انتقادات بسبب بث موقع إنستاغرام التابع له محتوى يضيف عنصر الإثارة إلى إلحاق الأذى بالنفس والانتحار.

وفي أعقاب موت مولي راسل، في عام 2017، قال أبوها إن المنصة "ساعدت في قتل ابنته".