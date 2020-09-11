أفعى مسنة تبيض رغم عدم وجود ذكر معها منذ أكثر من 15 عاما

مصدر الصورة SAINT LOUIS ZOO Image caption يُعتقد أن أنثى الثعبان الكروية هي الأفعى الأقدم التي تعيش في حديقة حيوانات

قد لا يبدو وضع أفعى بيضا هو الشيء الأكثر غرابة.

لكن الحراس في حديقة حيوانات سانت لويس في ميسوري فوجئوا باكتشاف أن إحدى أفاعي البايثون الكروية قد أنتجت سبع بيضات، على الرغم من عدم وجود ثعبان ذكر معها لأكثر من 15 عاما.

في حين أن بعض الزواحف معروفة بأنها تتكاثر لاجنسيا، فإن المربين متفاجؤون أيضا بعمر الأم.

ويُعتقد أن الأفعى الكروية تبلغ من العمر 62 عاما، وهي أقدم أفعى على قيد الحياة.

ووصف مارك وانر، مدير قسم علم الزواحف في الحديقة، الولادة بأنها "حدث فريد".

وقال لبي بي سي "إنه لأمر مدهش، في رأيي، أن أفعى في هذا العمر قادرة على إنتاج مجموعة خصبة من البيض".

وتم تسليم الأفعى إلى حديقة الحيوان من قبل متبرع خاص في عام 1961، ويقدر أنه كان عمرها ثلاث سنوات في ذلك الوقت، وفقا لوانر.

وأقدم ثعبان كروي موثق حتى الآن كان ذكرا في حديقة حيوان فيلادلفيا توفي عن عمر يناهز 47 عاما.

وأضاف وانر أن حديقة الحيوان تخطط لنشر معلومات حول عمر الثعبان والتكاثر اللاجنسي، عندما يتم تأكيد ذلك عن طريق الاختبار.

ونجت ثلاث بيضات وبقيت في حاضنة، ومن المتوقع أن تفقس في غضون شهر.

مصدر الصورة SAINT LOUIS ZOO Image caption سيبقى البيض في حاضنة

وتستخدم حديقة الحيوان الاختبارات الجينية لتحديد ما إذا كان البيض قد تم إنتاجه بشكل لاجنسي، وهو ما تم تسجيله سابقا في الزواحف بما في ذلك الثعابين الكروية وثعابين الخشخشة وتنانين كومودو.

وكانت هناك حالات سابقة لتخزين الثعابين للحيوانات المنوية بغية تأخير الإخصاب.

والثعابين الكروية، أو الثعابين الملكية كما تُعرف أيضا، موطنها وسط وغرب إفريقيا.