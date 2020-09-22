نفوق 90 حوتًا جراء جنوح جماعي قبالة جزيرة أسترالية

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو محاولات مضنية لإنقاذ مئات الحيتان التي جنحت إلى الشاطئ بتسمانيا

نفق ثلث مجموعة من الحيتان الطيارة تضم 270 حوتا علقت قبالة جزيرة تاسمانيا الأسترالية، فيما تسود مخاوف من نفوق المزيد.

لكن فرق الإنقاذ الأسترالية نجحت في إنقاذ 25 حوتا يوم الثلاثاء، وتسعى لإعادة المزيد إلى أعالي البحر.

واكتُشف جنوح الحيتان إلى المياه الضحلة قبالة الساحل الغربي للجزيرة يوم الاثنين.

ولم يتضح على الفور السبب في جنوح هذا العدد الكبير من هذه الحيوانات البحرية الضخمة. ويرجح علماء الأحياء البحرية أن تستغرق عملية الإنقاذ عدة أيام.

وعلى الرغم من أن جنوح الحيتان إلى الشاطئ يُعد شائعا في هذه المنطقة، إلا أن الأمر لم يحدث بهذا النطاق منذ أكثر من عشر سنوات.

وظهرت آخر مجموعة من الحيتان الجانحة على ساحل تاسمانيا في عام 2009، وكانت تضم حوالي 200 حوت.

أين علقت الحيتان؟

وصل المنقذون التابعون لبرنامج الحفاظ على البيئة المائية في تاسمانيا في وقت متأخر مساء الاثنين، حيث عثروا على ثلاث مجموعات من الحيتان الجانحة في منطقة رأس ماكواري، وهي منطقة نائية من الجزيرة يصعب الوصول إليها برا وبحرا.

مصدر الصورة TASMANIA POLICE Image caption وصلت مجموعة من الحيتان إلى الشاطئ

ويواجه المنقذون تحديا في هذه العملية، إذ يوجد الكثير من الحيتان الجانحة في أماكن "يتعذر الوصول إليها نسبيا".

وعلى الرغم من هذا، كانت بعض الحيتان موجودة بالقرب من المياه المفتوحة، وبالتالي تم توجيهها إلى أعالي البحار.

كيف تُنقذ الحيتان؟

بدأ فريق مكون من 40 فردا صباح الثلاثاء "إعادة تعويم" عدد صغير من الحيتان باستخدام معدات لدفع الحيوانات الضخمة إلى المياه العميقة بعيدا عن الرمال.

مصدر الصورة TASMANIA GOVERNMENT Image caption يساعد المنقذون الحيتان على التحرك باتجاه المياه العميقة

وقال كريس كارليون، أستاذ بيولوجيا الحياة البرية: "عادة ما نتعامل مع حيوانات جافة بعيدة عن المياه، لكن الأمر مختلف هذه المرة، إذ نتعامل مع حيوانات شبه طافية. لذلك لن يتطلب الأمر الكثير لإعادة تعويمها".

وحين يصبح بإمكان الحيتان التحرك في المياه بشكل جيد، تكون الخطوة التالية الدفع بها إلى مسافات أبعد عن الشاطئ.

وقد تواجه هذه العملية صعوبة تتمثل في موجات المد القوية. وقد يستعين المنقذون بقوارب لمساعدة الحيتان على المناورة في المياه، بحسب كارليون.

لكنه أشار إلى أن الكثير من هذه الحيوانات قد تكون كبيرة للغاية أو في وضع غير ملائم. ويصل طول الحوت الطيار إلى سبعة أمتار، ووزنه إلى ثلاثة أطنان.

وتابع أستاذ البيولوجيا: "سوف نبدأ بالحيوانات صاحبة أفضل الفرص في النجاة".

وأشار إلى أن فرق الإنقاذ لديها معلومات من مهام إنقاذ سابقة ترجح أن الحيتان الطيارة يمكنها البقاء على قيد الحياة لثلاثة أو أربعة أيام على الشاطئ، مؤكدا أن الكثير من حيتان هذه المجموعة الجانحة في أوضاع جيدة "مبللة ورطبة".

وحث المسؤولون في المنطقة السكان على الابتعاد عن موقع عملية الإنقاذ، مؤكدين أن هناك ما يكفي ممن يساعدون في إتمامها.

لماذا تجنح الحيتان إلى الشاطئ؟

يقول علماء إن السبب في جنوح الحيتان إلى الشاطئ غير معروف غالبا.

وتشهد المنطقة حول أستراليا ونيوزيلندا كل عام هجرة موسمية لأنواع عدة من الحيتان في مجموعات قد يصل عدد المجموعة الواحدة منها إلى 1000 حوت.

ويعتقد باحثون أن الحيتان المهاجرة تتبع قائدا، وأن الروابط الاجتماعية القوية قد تدفع المجموعة بأكملها إلى الجنوح إلى الشاطئ.

ويقول كارليون: "قد يكون سوء الحظ وراء جنوح واحد أو اثنين منها. ولأن الحيتان الطيارة فصيلة اجتماعية، قد يؤدي ذلك إلى أن تتبع الحيوانات الأخرى تلك التي جنحت".

وفي عام 2018، شهدت نيوزيلندا نفوق 200 من الحيتان الطيارة في غضون أسبوع في حوادث جنوح منفصلة على الساحل الشرقي للبلاد.