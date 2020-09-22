مصدر الصورة NASA Image caption ترغب ناسا العودة إلى القمر والبقاء هذه المرة

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) رسميا تفاصيل خطة بتكلفة 28 مليار دولار للعودة إلى القمر بحلول عام 2024.

وفي إطار برنامج يحمل اسم "أرتيميس"، تعتزم ناسا إرسال رجل وامرأة إلى سطح القمر، في أول هبوط مأهول منذ عام 1972.

بيد أن الجدول الزمني الذي حددته الوكالة مرهون بموافقة البرلمان الأمريكي (الكونغرس) على تمويل قدره 3.2 مليار دولار لبناء نظام للهبوط.

وسوف يسافر رواد الفضاء في كبسولة شبيهة بمركبة أبولو، تسمّى "أوريون" وستُطلق على متن صاروخ قوي يُسمّى "إس إل إس".

وقال مدير ناسا، جيم بريدنستاين، إن: "مبلغ الـ28 مليار دولار يمثل التكاليف المرتبطة بالسنوات الأربع القادمة لبرنامج أرتيميس للهبوط على سطح القمر. تمويل إس إل إس وتمويل أوريون ونظام الهبوط المأهول وبالطبع سترات الفضاء متضمنة جميعها داخل برنامج أرتيميس".

وأوضح أن: "طلب الميزانية المعروض أمام مجلسي النواب والشيوخ في الوقت الحالي يتضمن 3.2 مليار دولار لعام 2021 لنظام الهبوط المأهول. من المهم جدا أن نحصل على 3.2 مليار دولار".

مصدر الصورة Lockheed Martin Image caption المركبة التي ستقل رواد الفضاء إلى القمر تحمل اسم أوريون

وكان مجلس النواب الأمريكي قد وافق بالفعل على مشروع قانون يخصص 600 مليون دولار لمركبة الهبوط على سطح القمر، لكن ناسا ستحتاج إلى مزيد من الأموال لتطوير المركبة على نحو كامل.

وأضاف بريدنستاين: "أريد أن أكون واضحا، نحن ممتنون بشكل استثنائي لمجلس النواب لأنهم قرروا أن تمويل نظام الهبوط المأهول مهم، وهذا ما يمثله مبلغ الـ600 مليون دولار. وصحيح أيضا أننا نطلب المبلغ الكامل وقدره 3.2 مليار دولار".

وتحدد وثيقة جديدة من ناسا المرحلة الأولى للخطة، التي تتضمن رحلة تجريبية غير مأهولة حول القمر تحمل اسم "أرتيميس-1" في خريف عام 2021.

وقالت كاثي لوديرز، رئيسة رحلات الفضاء المأهولة في ناسا، إن رحلة "أرتيميس-1" ستستمر لمدة شهر تقريبا لاختبار جميع الأنظمة المهمة.

وأضافت أن الرحلة التجريبية ستقلل من مخاطر "أرتيميس-2"، التي ستكرر الرحلة حول القمر لكن برواد فضاء.

وستكون "أرتيميس-3" أول مهمة مأهولة إلى سطح القمر منذ "أبولو 17" قبل نحو 48 عاما.

مصدر الصورة NASA Image caption من المقرر أن ينطلق الصاروخ "إس إل إس" في أولى رحلاته العام المقبل

وقدمت ناسا 967 مليون دولار لعدة شركات بغية العمل على تصميمات لمركبة الهبوط التي ستقلهم إلى هناك.

وتقضي الخطة كذلك ببناء قاعدة بشرية على سطح القمر في وقت لاحق، تشمل البنية التحتية اللازمة لعمليات الاستكشاف طويلة الأمد.