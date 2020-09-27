امرأة حامل تنقذ زوجها من هجوم سمكة قرش في فلوريدا

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، يعتقد أن سمكة القرش التي هاجمت إيدي كانت من نوع سمك قرش الثور

غاصت امرأة حامل في البحر في منطقة الجزر المرجانية المعروفة باسم فلوريدا كيز لإنقاذ زوجها من هجوم سمكة قرش.

وقالت الشرطة إن أندرو تشارلز إيدي، 30 عاما، كان يغوص في شعاب سومبريرو، حين عضته سمكة قرش.

وقال مسؤولون إن زوجته، مارغوت ديوكس إيدي، رأت الزعنفة الظهرية لسمك القرش ودم زوجها ينتشر في الماء فغاصت "دون تردد".

وبعد أن سحبت زوجها بعيدا عن الخطر، اتصل أفراد الأسرة بخدمة الطوارئ.

ونقل إيدي جوا إلى مركز لعلاج الإصابات في ميامي، حيث عولج من إصابات خطيرة في الكتف.

وقال مسؤول الإنقاذ، رايان جونسون، في تصريح لوسائل إعلام محلية إن إيدي كان في "حالة حرجة" عند وصوله.

وكان الزوجان، اللذان يعيشان في ولاية جورجيا، يقضيان عطلة في فلوريدا برفقة أفراد من العائلة، وكانوا على متن قارب خاص عندما وقع الحادث.

وكان عدد قليل من المجموعة يغوصون بالفعل عندما نزل إيدي إلى الماء للانضمام إليهم.

وكتب نائب مدير الشرطة، كريستوفر أجوانو، في تقرير الشرطة أن أشخاصا آخرين، ليسوا من مجموعة الزوجين، كانوا يمارسون الغطس في المنطقة أيضا.

وأفاد شهود عيان، في وقت لاحق، بأنهم رأوا سمكة قرش كبيرة يبلغ طولها من ثمانية إلى عشرة أمتار، تشبه سمكة قرش الثور، تسبح في المنطقة في وقت سابق من ذلك اليوم.