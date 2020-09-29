تعرض موقع "فلايترادار 24" لهجوم إلكتروني ثالث خلال يومين

صدر الصورة، PA Media التعليق على الصورة، الموقع تعرض لثلاث هجمات قرصنة إليكترونية خلال يومين

تعرض موقع "فلايترادار 24" الشهير بتتبع الرحلات الجوية في الوقت الحقيقي، لهجوم إلكتروني أدى إلى توقف خدماته لساعات.

وقالت الشركة إن الهجوم هو الثالث من نوعه الذي تتعرض له في غضون يومين.

وأضافت أن المحاولات المبكرة لإعادة الموقع للعمل باءت بالفشل، مع "حالة عدم استقرار كبيرة بسبب الهجمات المستمرة" مشيرة إلى أن الهجوم أثر على "مدى توفر خدماتنا"، لكن لم يضر ببيانات المستخدمين.

وبدا أن أداء الموقع يتحسن يوم الثلاثاء، مع وجود أخطاء تحميل متقطعة.

ويسمح الموقع للمستخدمين بتتبع الطائرات - سواء رحلات الركاب التجارية أو الخاصة - في الجو، مع اتباع مسارات الرحلات مباشرة.

ويقول "فلايترادار 24" إن لديه حوالى مليوني مستخدم وعمليات تتبع لـ 180 ألف رحلة يوميا، ويضم الموقع شركات تصنيع الطائرات - مثل "إيرباص" و"بوينغ" - من بين عملائها.

ويمكن لأدوات الموقع تحديد طراز الطائرة ورقم الرحلة ورموز إشارات الاستغاثة، من بين مجموعة من الميزات المتقدمة الأخرى، بعضها يحتاج اشتراكا مدفوعا.