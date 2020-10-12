فيروس كورونا: الصين تُخضع سكان مدينة يبلغ عددهم 9 ملايين للفحص في 5 أيام

صدر الصورة، Barcroft Media التعليق على الصورة، أكدت مدينة تشينغداو الساحلية وقوع عدد قليل من الإصابات مؤخرا

أعلنت السلطات في مدينة تشينغداو الصينية أنها بصدد إخضاع كافة سكان المدينة البالغ عددهم 9 ملايين نسمة لفحص فيروس كورونا في فترة لا تتجاوز 5 أيام.

ويأتي القرار بعد أن استدلت السلطات على وجود حوالي 12 حالة إصابة بالفيروس لها علاقة بمستشفى كان يستخدم لعلاج المصابين القادمين من خارج الصين.

وكانت الصين قد أخضعت في مايو/ أيار الماضي كل سكان مدينة ووهان، والبالغ عددهم 11 مليون نسمة، للفحص نفسه.

يذكر أن ووهان هي نقطة انطلاق الوباء الذي ما برح يعصف بالعالم منذ أكثر من 10 شهور.

ونجحت الصين منذ ذلك الحين في احتواء الوباء إلى حد كبير.

ويقف هذا النجاح على النقيض من الوضع في الأجزاء الأخرى من العالم التي ما زالت تشهد ارتفاعا في حالات الإصابة وإجراءات إغلاق مختلفة الصرامة والشدة.

وقالت مفوضية الصحة العامة في تشينغداو في تصريح نشرته من خلال منبر "ويبو" الإلكتروني الصيني إنه تم اكتشاف 6 حالات إصابة جديدة، إضافة إلى 6 حالات أخرى لا تظهر أي أعراض.

وقالت صحيفة غلوبال تايمز الصينية الناطقة بالإنجليزية إن كل هذه الحالات مرتبطة بنفس المستشفى.

ويقول مراسلون إن السلطات الصينية تتبع استراتيجية جديدة تتضمن إجراء فحوص شاملة لكل السكان حتى في حالة ظهور مجموعات صغيرة نسبيا من الإصابات.

فحوص شاملة

وأضافت مفوضية الصحة في تصريحها أن حملة الفحوص التي تشمل تشينغداو بأسرها قد انطلقت بالفعل، وأنه سيتم إخضاع سكان 5 من أحيائها للفحص في غضون الأيام الثلاثة المقبلة، بينما سيتم فحص كل سكان المدينة في غضون خمسة أيام.

وقالت إن نحو 114,862 شخصا من العاملين في المجال الصحي والمرضى الراقدين في المستشفيات أخضعوا للفحص فعلا وأظهرت الفحوص خلوهم من الإصابة.

وأظهرت أشرطة مصورة انتشرت على الإنترنت سكان تشينغداو وهم ينتظمون في طوابير انتظارا لدورهم في الخضوع للفحص في وقت متأخر من يوم الأحد، حسب ما أوردت غلوبال تايمز، التي أضافت أن بعض مراكز الفحص ستفتح أبوابها لاستقبال المواطنين من السابعة صباحا إلى الحادية عشرة مساء.

وتأتي حالات الإصابة الجديدة بعد مضي سبعة أيام على انقضاء عطلة "الأسبوع الذهبي" السنوية التي شهدت انتقال الملايين بين مناطق البلاد المختلفة.

ونقلت غلوبال تايمز عن مفوضية الثقافة والسياحة في تشينغداو قولها إن المدينة استقبلت نحو 4,47 مليون مسافر في تلك العطلة.

ودعت السلطات في مدينة جينان القريبة، والتي تقع في نفس الإقليم الذي تقع فيه تشينغداو - إقليم شاندونغ - كل الذين زاروها منذ الـ 23 من سبتمبر/ أيلول الماضي إلى الخضوع لفحص فيروس كورونا، حسب ما ورد في تقرير نشرته الصحيفة نفسها.

وكانت تشينغداو قد أعلنت أوائل الشهر الماضي أن اثنين من عمال الموانئ كانا يتعاملان مع المنتجات البحرية المستوردة قد ثبتت إصابتهما بالفيروس، ولكن ليس معلوما إن كانا قد نقلا العدوى إلى أي طرف آخر.

يذكر أن حالات الإصابة بفيروس كورونا قد انخفضت في الصين إلى حد بعيد، ويبدو على البلاد أنها قد تماثلت للتعافي من الوباء.

وفي الصين الآن 85,578 حالة إصابة وشهدت 4,634 حالة وفاة فقط.

وكانت السلطات الصينية قد أتمت في وقت سابق من العام الحالي برنامج فحص شامل في ووهان، وقالت إن 11 مليونا من سكان المدينة قد أخضعوا للفحص في فترة لم تتجاوز 10 أيام.

ولكن بي بي سي توصلت لاحقا إلى أن العدد الفعلي كان أقرب إلى 9 ملايين - وهو عدد كبير في كل الأحوال.