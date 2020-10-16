خدمة تويتر تشهد عطلا واسع النطاق حول العالم

تعرض موقع تويتر لعطل كبير تأثر به مستخدموه في جميع أنحاء العالم.

وقالت الشركة إن "أنظمتها الداخلية" عانت من مشاكل، ولكن لا يوجد دليل على اختراق أمني أو عملية قرصنة.

ولم يستطع المشتركون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة استخدام المنصة لأكثر من ساعة.

وعاد الموقع إلى العمل جزئيا بينما قالت الشركة إنها تعمل على "إعادة الموقع وتشغيله للجميع".

وأفاد موقع "داون دتيكتور" المراقب للأعطال التي تصيب المواقع والخدمات على شبكة الإنترنت، بأن البلاغات بشأن مشاكل في منصة تويتر، بدأت نحو الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت غرينتش.

وأعلن الموقع أن المستخدمين من جميع أنحاء العالم - بما في ذلك اليابان وأستراليا والأرجنتين وفرنسا - أبلغوا عن عدم قدرتهم على استخدام المنصة.

وصدرت عشرات آلاف البلاغات عن المشكلة ذاتها في الولايات المتحدة.

وتلقى المستخدمون رسائل مثل "هناك خطأ ما" أو "التغريدة لم تنشر" أو "الرجاء المحاولة مرة أخرى".