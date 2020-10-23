فيروس كورونا: الولايات المتحدة تعطي موافقتها الكاملة على استعمال ريمديسفير لعلاج كوفيد 19

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منحت الوكالة الأمريكية للأغذية والأدوية الموافقة الكاملة على استعمال المضاد الفيروسي ريمديسفير لعلاج المصابين بمرض كوفيد 19 في المستشفيات.

وقالت الوكالة إن فيكلوري، وهو الاسم التجاري لعقار ريمديسفير، قلص مدة التعافي من المرض 5 مرات خلال التجارب السريرية.

ويعد فيكلوري أول دواء يحصل على ترخيص لعلاج كوفيد 19 من الوكالة الأمريكية.

ولكن منظمة الصحة العالمية قالت الأسبوع الماضي إن تأثير ريمديسفير في علاج المرضى قليل ويكاد يكون منعدما.

وأوضحت المنظمة أنها خلصت إلى النتيجة اعتمادا على دراستها. ولكن شركة الأدوية غيليد، التي صنعت العقار، اعترضت على النتائج التي توصلت إليها المنظمة.

وأجازت الولايات المتحدة منذ مايو/ أيار استعمال ريمديسفير في حالات الطوارئ فحسب.

وقد أعطي الدواء للرئيس دونالد ترامب بعدما أصيب بفيروس كورونا، وتعافى بعدها من المرض.

ما الذي تقول الوكالة الأمريكية؟

قالت الوكالة الأمريكية للأغذية والأدوية إنها أجازت الخميس استعمال العقار "للمرضى البالغين والأطفال في سنة 12 عاما وما فوق، والذين وزنهم 40 كيلوغراما وأكثر، لعلاج مرض كوفيد 19 في المستشفيات".

وجاء في بيان الوكالة أن "الترخيص مُنح بناء على بيانات تجارب سريرية صارمة أجرتها الوكالة ويمثل خطوة علمية بارزة في طريق مكافحة وباء كوفيد 19 ".

وأضافت أن القرار يدعمه تحليل بينات "ثلاث تجارب سريرية عشوائية شملت مرضى في المستشفيات يعانون من أعراض متوسطة إلى حادة"

وبنيت إحدى النجارب أن "متوسط مدة التعافي من كوفيد 19 كان 10 أيام بالنسبة للمرضى الذين أخذوا فيكلوري، مقارنة بمدة 15 يوما لغيرهم".

ما الذي تقوله منظمة الصحة العالمية؟

أجرت منظمة الصحة العالمية تجارب سريرية للتحقق من فاعلية ريمديسفير في علاج كوفيد 19 كما أجرت تجارب على أدوية أخرى مثل عقار هيدروكسيكلوروكوين المستعمل لعلاج الملاريا، وعقاري لوبينافير وريتونافير المستعملين في علاج الأيدز.

ولم تختبر المنظمة فاعلية عقار ديكساميتازون المستعمل في بريطانيا لعلاج مرضى كوفيد 19 في العناية المركزة.

وشملت التجارب 11266 مريضا بالغا في 500 مستشفى في 30 دولة.