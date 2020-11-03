فيروس كورونا: هل يكتشف الذكاء الاصطناعي المرضى من صوت السعال؟

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طور باحثون في الولايات المتحدة خوارزمية ذكاء اصطناعي جديدة تستطيع التعرف على الأشخاص المصابين بوباء كوفيد-19 من خلال صوت السعال الصادر عنهم.

وحققت الخوارزمية خلال الاختبار نجاحا بنسبة 98.5 في المئة بين أشخاص مصابين رسميا بوباء كوفيد-19، ووصلت النسبة إلى 100 في المئة بين أشخاص لا تظهر عليهم أعراض أخرى.

ويحتاج الباحثون إلى موافقة الجهات المختصة لتحويل الخوارزمية إلى تطبيق إلكتروني.

وقالوا إن الفرق المهم في صوت سعال مريض كوفيد الذي لا تظهر عليه الأعراض لا يمكن أن تلتقطه الأذن البشرية.

"اختبارات جماعية"

وطورت خوارزمية الذكاء الاصطناعي في مختبرات معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

وقال بريان سوبيرانا، الذي شارك في البحث المنشور بدورية الهندسة في الطب والأحياء التابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات: "الطريقة التي تصدر من خلالها الأصوات تتغير عندما تكون مصابا بكوفيد حتى لو لم تظهر عليك الأعراض".

ويمكن أن يفيد هذا البحث في فحص الطلبة والعمال والأشخاص العاديين يوميا، أو في الاختبارات الجماعية ليتسنى إبلاغ السلطات المختصة بسرعة في حال تفشي الوباء في مجموعات سكانية معينة.

وتعمل عدة جهات، من بينها جامعة كامبريدج وجامعة كارنيجي ميلون وشركة نوفويك البريطانية الناشئة المتخصصة في مجال الصحة، على مشروعات مماثلة.

عينات من الأصوات

وحققت تجربة تابعة لجامعة كامبريدج في شهر يوليو/تموز نسبة نجاح بلغت 80 في المئة بين المصابين بكوفيد-19وذلك بفحص النفَس وأصوات السعال.

وفي شهر مايو/أيار، كان مع الباحثين في تجربة كامبريدج بيانات تشمل 459 صوتا لعينات من السعال والنفَس تبرع بها 378 شخصا، لكن لديهم نحو 30 ألف عينة حاليا.

لكن مختبرات معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا قالت إنها جمعت نحو 70 ألف عينة صوتية، تضم كل واحدة منها عددا من عينات السعال.

ومن ضمن هذه العينات، أخذت 2500 من أشخاص مصابين بفيروس كورونا.

"الكشف عن السرطان"

ووصف خبير الذكاء الاصطناعي كلوم تشايس الخوارزمية بأنها "قطعة كلاسيكية من الذكاء الاصطناعي".

وأضاف قائلا: "يتعلق الأمر بالمبدأ ذاته المطبق حين نزود جهازا بالكثير من أشعة إكس ليتعلم كيف يكشف السرطان".