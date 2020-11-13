تيك توك: السماح باستمرار التطبيق مؤقتا في الولايات المتحدة

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أوقفت وزارة التجارة الأمريكية، على نحو مؤقت، تنفيذ قرار بحظر تطبيق تيك توك، كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ مساء الخميس.

وكان من شأن هذا الحظر أن يمنع تنزيل التطبيق في الولايات المتحدة.

وأخّرت وزارة التجارة تنفيذ قرار الحظر "بانتظار المزيد من التطورات القانونية"، وذلك في إشارة إلى قرار محكمة في فيلاديلفيا يرجع إلى سبتمبر/ أيلول الماضي، حين طالب ثلاثة من مستخدمي تيك توك البارزين بالسماح باستخدام التطبيق في الولايات المتحدة.

ومن شأن قرار وزارة التجارة أن يبُث الراحة لدى مستخدمي تيك توك في الولايات المتحدة، الذين يُقدّر عددهم بنحو 100 مليون شخص.

وفي سبتمبر/ أيلول، أعلنت شركة "بايت دانس" الصينية، المالكة لتطبيق تيك توك، عن صفقة مع سلسلة متاجر "وولمارت" للتجزئة وشركة "أوراكل" للتكنولوجيا لنقل أصول تيك توك في الولايات المتحدة إلى كيان جديد أُطْلِقَ عليه اسم "تيك توك غلوبال".

ودعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصفقة مؤقتا. لكن القائمين على تيك توك قالوا يوم الثلاثاء الماضي إن الحكومة الأمريكية لم تتجاوب معهم بخصوص الأمر منذ شهرين.

وقال ترامب إنه يرغب في أن يُباع تطبيق تيك توك إلى شركة أمريكية.

ودأب ترامب ووزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، على القول إن بيانات المستخدمين الأمريكيين يمكن نقلها إلى الحكومة الصينية، لكن دون تقديم أي دليل يظهر ذلك.

وينفي القائمون على تطبيق تيك توك هذه المزاعم.