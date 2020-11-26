تيك توك: خاصية جديدة بالمنصة للحماية من نوبات الصرع

جين وايكفيلد

محررة شؤون التكنولوجيا

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أعلن القائمون على تطبيق "تيك توك" للتواصل الاجتماعي عن خاصية جديدة تتيح لمرضى الصرع ذوي الحساسية الخاصة لصور معينة أن يتجنبوا مقاطع فيديو قد تؤدي إلى نوبات صرع.

ويأتي هذا الإعلان بعد شهور من بدء تيك توك إرفاق علامات بمقاطع الفيديو التي تحتوي على مؤثرات معينة كالوميض الضوئي.

ويسمح خيار "تخطى الجميع"، الذي سيكون متاحا خلال أسابيع قليلة، للمستخدمين أن يبرمجوا صفحاتهم بحيث لا تعرض مقاطع الفيديو تلك.

وقالت جمعية خيرية تهتم بمرضى الصرع إنها تأمل أن تحذو منصات التواصل الاجتماعي الأخرى حذو "تيك توك".

وسيرسل تنبيه إلى المستخدمين الذين يكونون على وشك مشاهدة مقاطع فيديو بها محتوى ضوئي حساس، يدعوهم إلى تخطي المقاطع المماثلة في المستقبل.

وقالت تيك توك إنها تريد أن تجعل المنصة ملائمة لاستخدام الجميع.

وأضافت "بسبب الطبيعة البصرية للمنصة، فإننا نبدأ هذا العمل بسلسلة من الخواص المتعلقة بالحساسية الضوئية".

وقالت نيكولا سوانبورو المسؤولة في "رابطة مرضى الصرع" في بريطانيا عن الخاصية الجديدة إن: "من المشجع للغاية أن نرى منصة واسعة الانتشار مثل تيك توك تستخدم خوارزمية لرصد المحتوى ذي الحساسية الضوئية وحماية الأشخاص الذين يعانون من الصرع".