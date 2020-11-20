كيف يعود الإنسان إلى الماضي بأنفه؟

صدر الصورة، MATIJA STRLIC التعليق على الصورة، البروفيسور ماتيجا سترليك يشم رائحة كتاب تاريخي في الأرشيف الوطني بهولندا

يهدف مشروع أوروبي كلفته 2.5 مليون جنيه إسترليني إلى إنتاج الروائح "الكريهة والزكية" من ماضينا سواء تلك الروائح التي تتعلق بالثورة الصناعية، وحتى عطر ماري أنطوانيت.

وفي هذا الإطار، تساعد جامعة أنغليا راسكين في بناء أرشيف للروائح من القرن السادس عشر إلى أوائل القرن العشرين.

وقال الدكتور ويليام توليت، مؤرخ الروائح الذي يتخذ من كامبريدج مقرا له، إنه نظرا لأن الروائح أساسية في الحياة اليومية فإنها "تستحق أن يكون لها ارشيف".

صدر الصورة، RIJKSMUSEUM AMSTERDAM التعليق على الصورة، رسم إيضاحي هولندي لحاسة الشم يعود لعام 1680 لفنان غير معروف

وسيتم نشر النتائج عبر الإنترنت وفي المتاحف في جميع أنحاء أوروبا العام المقبل.

وسيجمع مشروع أوديوروبا المؤرخين وخبراء الذكاء الصناعي والكيميائيين والعطارين من هولندا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وسلوفينيا وبريطانيا.

صدر الصورة، ANGLIA RUSKIN UNIVERSITY التعليق على الصورة، الدكتور ويليام توليت قال: "نحن نعرف القليل جدا من روائح الماضي"

ويأمل أن يعيد هؤلاء تخليق الروائح التي تحاكي العمليات الكيميائية وعمليات التصنيع التي تفوح منها رائحة الثورة الصناعية.

وقال الدكتور توليت: "نتخيل أن الماضي كان مكانا كريه الرائحة، فنحن نعيش في عالم أنظف وأجمل كثيرا اليوم، ولكن إحدى نقاط المشروع هي إبعادنا عن فكرة أن الماضي كان برمته نتن الرائحة، ومحاولة تشجيع الناس على التفكير في الروائح الكريهة والعطرة".

صدر الصورة، HMAGHOUB التعليق على الصورة، رائحة كتاب قديم يتم استخراجها في مختبر بجامعة كلية لندن

وأضاف قائلا: "لقد أظهر كوفيد 19 الآثار السلبية العميقة التي يمكن أن يحدثها فقدان الشم، أحد أعراض المرض ومن آثاره الجانبية، على صحتنا العقلية والجسدية، فقد سلط الوباء الضوء على هشاشة محيطنا الحسي والحاجة إلى الحفاظ على الروائح التي لها قيمة في المجتمعات".

وسيستخدم المشروع الذكاء الصناعي لأجهزة الكمبيوتر للعثور على إشارات لروائح مثل العطور المضادة للأمراض والتبغ في منتجات تاريخية سواء في الأدب أواللوحات الفنية.

صدر الصورة، ©WELLCOME COLLECTION التعليق على الصورة، طباعة حجرية ملونة لبعض حواس الإنسان، الشم واللمس والتذوق والسمع والبصر

وقالت الجامعة التي يقع مقرها في كامبريدجشير وإسكس ، إنها ستحاول بعد ذلك إعادة تخليق الروائح بمساعدة الكيميائيين والعطارين.