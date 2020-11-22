علاج فيروس كورونا: الأجسام المضادة لكوفيد 19 "تدوم ستة أشهر على الأقل"

صدر الصورة، Science Photo Library

خلصت دراسة أجريت على العاملين في مجال الرعاية الصحية إلى أن الأجسام المضادة لفيروس كورونا تستمر ستة أشهر على الأقل وتوفر الحماية ضد الإصابة الثانية.

وتم اختبار الموظفين في مستشفيات جامعة أكسفورد بانتظام بحثًا عن عدوى كوفيد 19 والأجسام المضادة التي تكشف عن عدوى سابقة.

وكلما زاد عدد الأجسام المضادة لدى الأشخاص، قلت فرصهم في إعادة العدوى.

وخلصت دراسة منفصلة إلى أن المناعة الموجودة مسبقًا من فيروسات كورونا الأخرى تقي أيضا من كوفيد 19.

ووصفت استشارية العدوى، الدكتورة كاتي جيفري، نتائج أكسفورد بأنها "أخبار مشجعة" قبل البدء في استخدام اللقاحات المستقبلية لكوفيد 19.

وأشارت إلى أن الإصابة بالفيروس مرة واحدة "توفر على الأقل حماية قصيرة المدى" من الإصابة به مرة أخرى.

وسجلت دراسة أكسفورد أكثر من 12000 من العاملين في مجال الرعاية الصحية، منهم 11000 كانت نتيجة اختبار الأجسام المضادة لكوفيد 19 لديهم سلبية.

وتتولد الأجسام المضادة أثناء العدوى الفيروسية وتمنع الفيروس من الدخول إلى خلايا الجسم ومهاجمة باقي جهاز المناعة.

ومن بين أولئك الذين لم يكن لديهم أي أجسام مضادة في بداية الدراسة، أصيب 89 منهم بأعراض للعدوى تم تأكيدها باختبار المسحة.

وأصيب ثلاثة أفراد بعدوى كوفيد 19 بدون أعراض على الرغم من إجراء اختبارات الأجسام المضادة الإيجابية، مقارنة بـ 76 في المجموعة دون أي أجسام مضادة.

الخلايا التائية من نزلات البرد

وخلصت الدراسة إلى إن النتائج "تتفق مع إعادة التعرض لفيروس كوف سارس 2 التي لم تؤد إلى تكرار الأعراض".

والأجسام المضادة التي تتم دراستها هي تلك المصممة للارتباط بـ "ارتفاع" فيروس كوف سارس 2 الذي يسبب عدوى كوفيد -19.

وهذا "الارتفاع" هو ما تستهدفه العديد من اللقاحات التي يتم تطويرها في الوقت الراهن.

وتمت متابعة الموظفين الذين تم اختبارهم لمدة 30 أسبوعا.

وفي وقت سابق من الأسبوع، بحثت دراسة أجرتها هيئة الصحة العامة في إنجلترا في الخلايا التائية، وهي عنصر آخر في استجابة أنظمتنا المناعية للعدوى.

وخلصت الدراسة إلى أنه في يونيو/ حزيران كان لدى حوالي ربع العمال الرئيسيين الذين تم فحصهم مستويات عالية من الخلايا التائية التي تعرفت على فيروس كوفيد في دمائهم، ولكن يبدو أن أكثر من نصفهم فقط أصابوا بكوفيد 19.

وخلصت الدراسة إلى أن هذه المناعة من المحتمل أن تكون موجودة "بسبب الإصابة السابقة بفيروسات كورونا خلاف سارس كوف 2، على سبيل المثال فيروس البرد الشائع.

وبدا الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من الخلايا التائية ذات الصلة محميين من كوفيد 19 في الأشهر الأربعة الأولى بعد انضمامهم للدراسة، سواء كانوا قد أصيبوا سابقًا بكوفيد 19 أم لا.