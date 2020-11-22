مسبار صيني ينطلق الثلاثاء المقبل لأخذ عينات من القمر

تقترب الصين من محاولتها الأولى من سبعينيات القرن العشرين لجلب عينات من صخور القمر.

صدر الصورة، GETTY IMAGES التعليق على الصورة، يحمل المسبار الصيني صاروخ من طراز لونغ مارش5

وتأمل بكين أن ينجح المسبار غير المأهول "تشانغ إي5"، الذي ينطلق إلى القمر الثلاثاء المقبل، في العودة بعينات من الصخور التي تساعد على فهم أصل وطبيعة وتكوين القمر.

وكانت آخر بعثة فضائية من هذا النوع قد انطلقت عام 1976 باستخدام المسبار "لونا24" الذي أطلقه الاتحاد السوفييتي السابق.

وحال نجاح هذا المسبار في مهمته، تكون الصين هي الدولة الثالثة التي تنجح في الحصول على صخور من القمر بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي.

وتنطلق سفينة الفضاء تشانغ إي 5، التي سميت باسم إلهة القمر الصينية القديمة، إلى الفضاء محمولة على صاروخ من طراز لونغ مارش5.

ومهمة المسبار الصيني، الذي ينطلق إلى القمر بعد حوالي يومين، هي جمع 2 كليو غرام من العينات من المنطقة التي لم يصل إليها الإنسان بعد على سطح القمر التي تُسمى "أوشن أوف ستورمس" أو "محيط العواصف".

في المقابل، جمعت البعثة الفضائية التي انطلقت إلى القمر عام 1976 عينات تزن 170 غرام بينما جمعت بعثة أبولو الفضائية، التي صعدت بالإنسان للمرة الأولى على الإطلاق إلى القمر، 382 كيلو غرام من الصخور والتربة.

ويأمل خبراء في أن يتمكن المسبار الصيني تشانغ إي 5 من التوصل إلى فهم أوضح لكيفية بقاء القمر في حالة نشاط بركاني ومتى تبدد مجاله المغناطيسي، وهي المعلومات الضرورية لحماية الحياة على سطح الأرض من أشعة الشمس.