نتائج الانتخابات الأمريكية 2020: أحد حلفاء ترامب يحثه على قبول الهزيمة

صدر الصورة، AFP/GETTY IMAGES التعليق على الصورة، كريس كريستي (إلى اليمين) حليف قديم للرئيس ترامب

حث حليف بارز لدونالد ترامب، الرئيس الأمريكي على التخلي عن جهوده لإلغاء خسارته أمام جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

ووصف الحاكم السابق لولاية نيو جيرسي كريس كريستي الفريق القانوني للرئيس ترامب بأنه "إحراج وطني".

ويرفض ترامب الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات، وقدم مزاعم لا أساس لها عن تزوير انتخابي واسع النطاق.

ولقد دعم العديد من الجمهوريين جهوده القانونية ولكن عددا صغيرا منهم، غير أنه متزايد، قد انشق عن صفوفه.

وتلقى ترامب، يوم السبت، ضربة قوية في ولاية ينسيلفانيا، بعدما رفض قاض دعوى قضائية من حملة ترامب تسعى إلى إبطال ملايين الأصوات عبر البريد في الولاية.

وفي حكم لاذع، قال القاضي ماثيو بران إنه عُرض على محكمته "حجج قانونية مهلهلة من دون أساس واتهامات تقوم على تكهنات".

وتمهد هذه الخطوة الطريق أمام الولاية للتصديق في وقت لاحق يوم الاثنين على فوز بايدن. ويتقدم الرئيس الديمقراطي المنتخب هناك بأكثر من 80 ألف صوت.

ومن المتوقع أن يهزم بايدن الرئيس ترامب بـ 306 أصوات مقابل 232 صوتا في المجمع الانتخابي الأمريكي، والذي يحدد من سيصبح رئيسا، وهو رقم أعلى بكثير من 270 الذي يحتاجه للفوز.

ماذا قال كريس كريستي؟

وفي حديثه إلى برنامج "هذا الأسبوع" على قناة "إيه بي سي" يوم الأحد، قال كريستي: "بصراحة تامة، مثل سلوك الفريق القانوني للرئيس إحراجا وطنيا".

وقال إن حملة ترامب كانت تناقش في كثير من الأحيان أمر تزوير الانتخابات "خارج قاعة المحكمة، لكن عندما يدخلون القاعة، فإنهم لا يدعون بالتزوير ولا يناقشون فيه".

وأضاف"لقد كنت من مؤيدي الرئيس. لقد صوت له مرتين. لكن الانتخابات لها عواقب، ولا يمكننا الاستمرار في التصرف وكأن ما حدث هنا لم يحدث".

وكان كريستي أول حاكم صادق على ترامب كمرشح رئاسي في عام 2016. كما ساعد في إعداد الرئيس الأمريكي لمناظراته مع بايدن في وقت سابق من هذا العام.

وخص بالنقد سيدني باول، المحامية التي ظهرت مع الفريق القانوني لترامب خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس، والتي قالت من دون تقديم أدلة إن أنظمة التصويت الإلكترونية حولت الملايين من بطاقات الاقتراع إلى بايدن، وأنه فاز أيضا بفضل "المال الشيوعي".

لكن حملة ترامب أصدرت يوم الأحد بيانا تنأى بنفسها فيه عن باول، قائلة إنها "تمارس القانون بمفردها" و"ليست عضوا في فريق ترامب القانوني".

وسمت تغريدة للرئيس ترامب في وقت سابق من هذا الشهر، باول صراحة بأنها جزء من الفريق.

كما حث جمهوريون آخرون يوم الأحد الرئيس ترامب على التنازل.

وقال حاكم ولاية ميريلاند ، لاري هوغان لشبكة "سي إن إن" يوم الأحد إن جهود حملة ترامب المستمرة لإلغاء نتائج الانتخابات "بدأت تبدو وكأننا جمهورية موز".

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، يواصل جو بايدن عملية الانتقال على الرغم من رفض ترامب الاعتراف بالهزيمة رسميا.

وقال هوغان في منشور على تويتر إن على ترامب "التوقف عن ممارسة الغولف والتنازل".

وقال عضو مجلس النواب عن ولاية ميشيغان، فريد أبتون ، لشبكة "سي إن إن" إن الناخبين في ولايته التي هي من الولايات الحاسمة "قالوا كلمتهم" باختيارهم بايدن، بينما قال عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نورث داكوتا كيفن كريمر في مقابلة مع شبكة إن بي سي إن الوقت قد حان لبدء فترة انتقالية، على الرغم من أنه لم يقبل انتصار بايدن.

ماذا يفعل فريق بايدن؟

أدى رفض الرئيس ترامب الاعتراف بالهزيمة إلى تعقيد العملية التي عادة ما تتبع الانتخابات الأمريكية.

وقال رون كلاين، الذي اختاره الرئيس المنتخب كرئيس لموظفي البيت الأبيض، إن جو بايدن سيعلن عن أول تعيينات وزارية له يوم الثلاثاء.

وفي حديثه إلى قناة "إيه بي سي" يوم الأحد، دعا كلاين إدارة ترامب إلى تسهيل الانتقال.

وقال "عدد قياسي من الأمريكيين رفضوا رئاسة ترامب، ومنذ ذلك الحين يرفض دونالد ترامب الديمقراطية".