تيك توك: فتاة ذات 16 عاما تصبح أول نجمة تجمع 100 مليون متابع على التطبيق

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، شارلي داميليو (يسار) مع أختها ديكسي

أصبحت فتاة تبلغ من العمر 16 عاما أول مستخدم لتطبيق تيك توك يتجاوز حسابه 100 مليون مشترك.

وحققت تشارلي داميليو - من مدينة "نورووك" بولاية كونيتيكت الأمريكية - علامة فارقة بعد عام ونصف من ظهورها على التطبيق.

يأتي ذلك بعد أيام من الجدل حول سلوكها في فيديو على موقع يوتيوب.

وفي الحلقة الأولى من مسلسل عائلتها الواقعي، عشاء مع عائلة داميليو، ادعى المعجبون أن النجمة تصرفت بطريقة غير لائقة، تجاه الطباخ الشخصي الذي أعد لهم العشاء.

وقام أكثر من 600 ألف معجب بإلغاء متابعتها بسرعة، احتجاجا على ذلك التصرف.

لكن الجدل خفت حدته وتلاشى تدريجيا، بعد أن شاركت داميليو مقطع فيديو اعتذرت فيه عن أفعالها، ووعدت بالتصرف بطريقة أفضل.

وتوجهت الفتاة إلى تويتر لشكر المعجبين على إنجازها القياسي، يوم الأحد، وكتبت: "100 مليون شخص يدعمونني ... لا أصدق فعلا أن هذا حقيقي".

صفقات بمئات الملايين من الدولارات

بدأت الفتاة البالغة من العمر 16 عاما - كما فعل الكثيرون على تيك توك - في مشاركة مقاطع فيديو لها وهي ترقص في غرفة نومها.

ملفها الشخصي على تيك توك وخارج المنصة حقق ارتفاعا كبيرا وبشكل صاروخي العام الماضي. وأصبحت أول مستخدم للتطبيق يحصل على 50 مليون مشترك في أبريل/ نيسان.

وظهرت داميليو لأول مرة في فيلم الرسوم المتحركة "ستاردوغ وتربوكات" في عام 2019، وأدت تمثيلا صوتيا إلى جانب الممثل لوك إيفانز، والممثلة جيما أرتيرون وآخرين.

وتعاونت نجمة تيك توك مع علامات تجارية عالمية في خطوط الموضة والمكياج، كما سمت شركة "دانكن دونتس" مشروبا باسم الفتاة.

كما ستصدر الفتاة كتابها الأول، في وقت لاحق من العام الجاري.