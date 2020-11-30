لقاح فيروس كورونا: شركة موديرنا للأدوية تطلب ترخيصا لاستخدام منتجها

ميشال روبرتس

محررة الشؤون الصحية ـ بي بي سي

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، اعتماد اللقاح يسمح باستعماله على نطاق واسع

تقدمت شركة موديرنا بطلب اعتماد طارئ للقاحها ضد فيروس كورونا من الهيئات الصحية في الولايات المتحدة وأوروبا، حتى يمكن استعماله على نطاق واسع.

وستفحص هيئات المراقبة بيانات التجارب التي أجرتها موديرنا على لقاحها، وتقرر ما إذا كان يستوفي شروط السلامة المطلوبة للاستعمال المطلق.

وكشفت الدراسات السريرية أن اللقاح له فعالية تفوق 94 في المئة في الحماية من مرض كوفيد 19.

وسابقت شركة فايزر أيضا إلى طلب اعتماد لقاحها في الولايات المتحدة.

وتنظر هيئات المراقبة الصحية البريطانية في طلبات اعتماد لقاح فايزر ولقاح آخر ضد فيروس كورونا طورته شركة أسترازينيكا مع جامعة أوكسفورد.

وقالت موديرنا إنها تأمل في الحصول على اعتماد في بريطانيا قريبا، بعد إجراء تجارب على 30 ألف متطوع، بمن فيهم فئات معرضة للخطر مثل كبار السن، وأثبتت هذه التجارب فعالية اللقاح.

وتلقى 15 ألف شخص في هذه الدراسة اللقاح الحقيقي، بينما حقن الباقي بلقاح وهمي. ولم تسجل الدراسة أي آثار جانبية خطيرة.

وأصيب خلال الدراسة 185 شخصا، من بين الذين تلقوا لقاحا وهميا، بالمرض. وكانت حالة بعضهم خطيرة.

أما في المجموعة التي تلقت اللقاح الحقيقي فأصيب 11 شخصا بالمرض، ولكن لم تسجل بينهم أي حالة خطيرة.

ولم تعلن النتائج الشاملة للدراسة، ولكنها ستنشر في دورية متخصصة لاحقا.

ولكل واحد من اللقاحات الثلاثة الرائدة ميزات ونقائص.

ويتميز لقاح أسترازينيكا بأنه أرخص، فثمن الجرعة الواحدة منه 3 جنيهات استرلينية، مقارنة بلقاح فايزر البالغ سعره 15 جنيها استرلينيا، و 25 جنيها استرلينيا للقاح موديرنا.

ولقاح موديرنا أسهل في التوزيع أيضا لأنه لا يحتاج إلى التخزين في برودة فائقة.

لكن فاعليته تتراوح بين 62 إلى 90 في المئة تجعله دون لقاحي فايزر وموديرنا.

وقد طلبت بريطانيا جرعات من جميع هذه اللقاحات بالكميات التالية: