التغير المناخي: تخلصوا من التكنولوجيا الحديثة

روجر هارابين

محلل البيئة - بي بي سي

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، يمكن توفير انبعاث الغازات عن طريق تقنين استخدام الهواتف

خلصت دراسة حديثة أعدها علماء في الجمعية العلمية في بريطانيا إلى أن متابعة أي عرض برنامج تلفزيوني بصورة عادية الوضوح قد يوفر قليلا من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

ويتسبب عرض لقطة فيديو بصورة فائقة الجودة على شاشة هاتف بإطلاق ثمانية أضعاف كمية الغازات التي تطلق في حالة استخدام الصورة العادية.

وحث معدو الدراسة منصات العرض والمشرعين على وضع قيود على درجة وضوح الصورة المعروضة وجعل "درجة الوضوح العادي" هي المتاحة بالأساس.

ويقدر التقرير أن التكنولوجيا الرقمية تتسبب بنسبة 1.4 -5.9 من الغازات المنبعثة في الجو.

وهناك وسيلة أخرى لتوفير انبعاث الغازات وهي تعطيل بث الصورة في حال كان المستخدم يريد الاستماع فقط، بحسب الدراسة.

ويقول فريق العمل الذي أعد الداسة إن "خطوات بسيطة كهذه كفيلة بتوفير 5 في المئة من الغازات المنبعثة بسبب البث، وهي الكمية التي يمكن توفيرها عن طريق استخدام الطاقة الخصراء لتشغيل خوادم موقع يوتيوب.

استخدموا أجهزة الهاتف لفترة أطول

وتحث الدراسة أيضا على استخدام أجهزة الهاتف لفترة أطول قبل استبدالها، لأن انبعاث الغازات الناجم عن تصنيع أجهزة هاتف جديدة كبير.

ويشكك البعض في الأرقام التي وردت في الدراسة.

وتفيد الدراسة بأنه إذا استبدلنا الهواتف كل سنتين فإن التصنيع يتسبب في انبعاث نصف الغازات التي يتسبب بها استخدام الهاتف طول فترة استخدامه.

وفي حال احتفظ المستخدمون بهواتفهم لأربع سنوات فإن هذا يعني نصف كمية الانبعاث، وهكذا.

ولنفس السبب يقول معدو الدراسة إن شراء هواتف مستعملة أو الاشتراك في استخدام الأجهزة يقلل أيضا من كمية انبعاث الغازات.

ويمكن لنقل عمليات أنظمة الكومبيوتر في المنزل أو المكاتب إلى "السحب الالكترونية" أن يساعد ، لأن تلك السحب تتيح استخدام نماذج أكثر فعالية من الخوادم الحاسوبية ، لذلك فلا تستخدم الطاقة في حالة وجود الخوادم في حالة خمول.

ويجب أن تساهم الشركات التقنية في هذا، بإتاحتها معلومات شفافة عن استهلاك الطاقة وعن منتجاتها الرقمية وخدماتها، كما يوصي التقرير.

وقال بروفيسور أندي هوبر كبير معدي الدراسة "هناك أكثر من طريقة للوصول إلى المحصلة الصفرية لانبعاث الكربون، وأمام شركات التكنولوجيا دور هام لتلعبه. يجب أن ننتبه إلى أن الطلب على الخدمات الرقمية لا يتسبب بانبعاث غازات أكثر من تلك التي نوفرها في عملية الانتقال هذه".

نسبة ضئيلة

وقالت إحدى المشاركات في الدراسة وهي بروفيسورة كورين لو كير من جامعة إيست أنغليا لبي بي سي نيوز "الحقيقة أن التكنولولجيا الرقمية تشكل جزءا يسيرا من الانبعاث مقارنة بما يتسبب به الطيران ولو مرة واحدة في السنة مثلا، لكن أي كمية من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون نوفرها مهمة".