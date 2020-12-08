لقاح كوفيد-19: أول شخص يتلقى التطعيم ضد الوباء في بريطانيا

صدر الصورة، PA Media التعليق على الصورة، مارغريت كينان أول من تلقى اللقاح.

أصبحت امرأة في الـ90 من عمرها أول شخص يحصل على حقنة تطعيم ضد مرض كوفيد في برنامج التطعيم الشامل الذي بدأ في جميع أنحاء بريطانيا.

وقالت مارغريت كينان، التي ستكمل عامها 91 الأسبوع المقبل، إنها كانت "أفضل هدية مبكرة لعيد ميلاد".

وتناولت الحقنة في الساعة 06:31 صباحا بتوقيت غرينتش - وهي أول جرعة من 800.000 جرعة من لقاح فايزر بيونتيك، الذي سيعطى للمرضى في الأسابيع المقبلة.

ومن المتوقع وصول ما يقارب 4 ملايين جرعة بحلول نهاية الشهر الحالي.

وستلقح المراكز في بريطانيا الأشخاص الذين تجاوزوا الـ80 عاما، وبعض موظفي الصحة والرعاية الصحية أولا، بهدف حماية الفئات الأكثر ضعفا وإعادة الحياة إلى طبيعتها.

ماذا قالت المريضة؟

أعطيت كينان اللقاح في المستشفى الجامعي في مدينة كوفنتري.

وقالت: "أشعر بتميز كبير لأني أول شخص يطعم ضدكوفيد-19، إنها أفضل هدية مبكرة كنت أتمناها لعيد ميلادي، وهي تعني أنه يمكنني أخيرا أن أتطلع إلى قضاء وقت مع عائلتي وأصدقائي في العام الجديد، بعد أن قضيت معظم أيام العام وحيدة".

وأضافت: "أنا عاجزة عن شكر ماي، التي أعطتني الجرعة، وموظفي هيئة التأمين الصحي بما فيه الكفاية، فقد اعتنوا بي بشكل كبير، ونصيحتي لأي شخص عرض عليه اللقاح أن يأخذه، فإذا كان بإمكاني تناوله وأنا في الـ90، فيمكنكم تناوله أيضا."

وبريطانيا هي أول دولة في العالم تبدأ في استخدام لقاح فايزر بعد أن وافق المنظمون على استخدامه الأسبوع الماضي.

والتطعيم ليس إجباريا.

ووفرت الحكومة حوالي 800.000 جرعة من لقاح فايزر بيونتيك ستعطى للمرضى في الأسابيع المقبلة.

وقدمت طلبات للحصول على 40 مليون جرعة تكفي لتطعيم 20 مليون شخص، إذ يجب تناول كل شخص الجرعة مرتين.