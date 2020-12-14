التحقيق في هجوم إلكتروني محتمل "برعاية حكومية" على وزارتين أمريكيتين

صدر الصورة، EPA

يبحث مجلس الأمن القومي الأمريكي في تقارير عن سرقة قراصنة معلومات من وزارة الخزانة ووزارة التجارة، حسبما أعلن متحدث.

وذكرت تقارير إعلامية أن الإدارتين الحكوميتين تعرضتا لقرصنة إلكترونية برعاية حكومية.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون أليوت، إن المسؤولين يتخذون الخطوات المناسبة لتحديد ومعالجة أي مشاكل قد تكون ناجمة عن الحادث.

وفي الأسبوع الماضي، أفادت شركة رائدة في الأمن الإلكتروني في كاليفورنيا بأن دفاعاتها تعرضت للاختراق من قبل أنظمة قرصنة متطورة.