لقاح موديرنا لفيروس كورونا يقترب من الحصول على موافقة في الولايات المتحدة

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أعلن خبراء تابعون لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية اليوم الثلاثاء أن لقاح "موديرنا" آمن وفعال بنسبة 94 في المئة، وهو ما يمهد الطريق للموافقة على استخدامه في حالات الطوارئ.

ويعني الإعلان أن لقاح موديرنا قد يكون الثاني المضاد لفيروس كورونا الذي يُسمح باستخدامه في الولايات المتحدة.

ويأتي ذلك بعد يوم من بدء حصول الأمريكيين في أنحاء الولايات المتحدة على لقاح "فايزر-بيونتيك".

كما يتزامن مع تجاوز معدلات الوفاة جرّاء الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة حاجز الـ300 ألف، بحسب إحصاءات جامعة جونز هوبكينز.

ويسبق الإعلان عن موافقة خبراء إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على لقاح "موديرنا"، انعقاد لجنة اللقاحات لبحث اعتماد استخدامه في حالات الطوارئ بيومين.

ماذا جاء في تقرير الخبراء؟

أفاد التقرير الذي جاء في 54 صفحة بأنه لا مخاوف تتعلق بالأمان، فضلا عن أن الآثار الجانبية لتناول لقاح "موديرنا" نادرة للغاية.

وإذا اعتمدت لجنة اللقاحات، ورئيس إدارة الغذاء والدواء بعد يومين استخدام لقاح موديرنا، فسيكون متوفرًا في غضون 24 ساعة.

وطبقا لتقرير فريق خبراء إدارة الغذاء والدواء، ثبتت فعالية لقاح موديرنا بنسبة 94.1 بعد تجربته على 30 ألف شخص.

وتضمنت الآثار الجانبية الأكثر شيوعا: الحمى، والصداع، وآلام المفاصل والعضلات.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الأسبوع الماضي أصدرت تقريرا مشابها عن لقاح فايزر قبل التصويت على اعتماد استخدامه.

وتأسست شركة موديرنا عام 2010، وحتى الآن لم تحصل على اعتماد إدارة الغذاء والأدوية الأمريكية لأيّ من منتجاتها.

لكن أسهُم الشركة شهدت خلال العام الجاري فقط ارتفاعا بنسبة 700 في المئة.

ما الفارق بين لقاحي موديرنا وفايزر؟

يتطلب شحن لقاح موديرنا درجة حرارة تبلغ حوالي 20 درجة مئوية - تشبه درجة حرارة المبردّات العادية.

أما لقاح فايزر فيتطلب شحنه درجة حرارة عند "سالب 75" مئوية، مما يصعِّب مسألة شحنه وتوزيعه.

ويتطلب موديرنا جرعة معززة، مثله في ذلك مثل لقاح فايزر. وتؤخذ الجرعة الثانية بعد تناول الأولى بـ 28 يوما.

وتتخذ شركة موديرنا مقرّين لها في كل من كامبريدج، وماساتشوستس، ومنهما ستوزع معظم إنتاجها من اللقاح حال اعتماده، كما أعلنت في بيان سابق.