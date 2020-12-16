تويتر: تغريم الشركة 450 ألف يورو لخرق قواعد الخصوصية في الاتحاد الأوروبي

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فرضت لجنة حماية البيانات، التابعة للاتحاد الأوروبي، غرامة قدرها 450 ألف يورو على شركة تويتر بسبب خرقها قواعد الخصوصية بالاتحاد.

وهذه المرة الأولى التي تفرض فيها اللجنة عقوبة على شركة أمريكية كبيرة بموجب قانون النظام الأوروبي العام لحماية البيانات (GDPR).

ورأت اللجنة أن تويتر أخفقت في إبلاغها بحدوث خرق للبيانات في يناير/ كانون الثاني 2019، في غضون 72 ساعة من رصد الأمر، وأنّ الشركة لم توثّق ما حدث على نحو كاف.

ووافقت شركة تويتر على تحمّل المسؤولية.

وأعلنت في بيان أن سبب إخفاقها في إخطار اللجنة الأوروبية في غضون 72 ساعة من رصد الخرق هو "أحد التوابع غير المتوقعة" لحجم طاقم العمل خلال الفترة بين يوم عيد الميلاد في 2018 والأول من يناير/ كانون الثاني 2019.

وقال مسؤول شؤون الخصوصية وحماية المعلومات الدولية في الشركة، داميان كييران: "نحترم قرار اللجنة الناتج عن فشل في عملية استجابتنا للحادث".

ومن جهتها، قالت اللجنة إن الغرامة "إجراء فعال ومتناسب ورادع".

وتعلق الأمر بخلل أثّر على مستخدمي نظام أندرويد، الذين جعلوا تغريداتهم غير متاحة لغير متابعيهم. وجعل الخلل تلك التغريدات متاحة لغير متابعي هؤلاء المستخدمين، عند إجرائهم تغييرات في حساباتهم على المنصة. وقالت تويتر حينها إن الخلل يعود إلى عام 2014.

وكُشف الأمر في يناير/ كانون الثاني 2019. وبعد فترة وجيزة، باشرت لجنة حماية البيانات تحقيقاتها.

وأشاد دارين راي، من شركة "غواردوم" لحماية الخصوصية، بالعقوبة باعتبارها مؤشرا على صرامة قانون النظام الأوروبي العام لحماية البيانات.